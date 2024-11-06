'Şarj çabuk bitiyor' kaygısı, yeni yöntemle son bulacak! İnsan cildinden güç alan cihazlar üretildi

06 Kasım 2024 16:43 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 16:43

Carnegie Mellon Üniversitesi'nin geliştirdiği "Cilt Üzerinden Güç" teknolojisi, insan vücudunun ürettiği radyo frekansı enerjisini kullanarak bataryasız giyilebilir cihazları çalıştırmayı mümkün kılıyor. Bu teknoloji yaygınlaştığında, "Şarj çabuk bitiyor" diye kaygılanmanıza gerek kalmayacak.

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Güneş enerjisi ile şarj edilebilen elektronik cihazlar mevcut, ancak bataryalar hâlâ önemli bir bileşen olmaya devam ediyor. ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Carnegie Mellon Üniversitesi, giyilebilir cihazlarda batarya ihtiyacını ortadan kaldırmak için olağanüstü bir yol buldu: "Cilt Üzerinden Güç" (Power-over-Skin) teknolojisi.

İNSAN VÜCUDU, 40 MHZ RF ENERJİSİ ÜRETİYOR

Üniversiteden Andy Kong, Daehwa Kim ve Chris Harrison tarafından geliştirilen bu teknoloji, vücudun ürettiği radyo frekansı (RF) enerjisini kullanarak cihazları batarya olmadan çalıştırmayı mümkün kılıyor. Araştırmacılar, insan vücudunun 40 MHz RF enerjisini üretebildiğini belirtiyor. Bu enerji cilde temas eden bir alıcı cihazla kullanıldığında giyilebilir ürüne güç sağlıyor.

Ekip, sistemi Bluetooth özelliğine sahip bir yüzük ve sağlık takibi yapabilen bir medikal bantta test etti. Teknolojinin gelecekte sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) cihazlarında da kullanılabileceği öngörülüyor.

Cilt Üzerinden Güç teknolojisinin sağlayacağı belki de en büyük faydalardan biri de, giyilebilir cihazların boyutunu ve ağırlığını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda nadir toprak elementleri gibi batarya üretiminde kullanılan kıt kaynaklara olan bağımlılığı da azaltacak olması.