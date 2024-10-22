Şarj cihazı kullandığınızda bu hatayı yapıyorsanız büyük tehlikedesiniz

22 Ekim 2024 14:28 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 14:28

Prof. Dr. Fırat Kaçar, evlerde yaygınlaşan elektrikli ve elektronik cihazların güvenli kullanımı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Orijinal batarya ve şarj cihazlarının kullanılmasının patlama ve yangın riskini azalttığını vurgulayan Kaçar, gece cihazları şarjda bırakmamanın en güvenli yöntem olduğunu belirtti.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fırat Kaçar, evlerde yaygınlaşan elektrikli ve elektronik cihazların güvenli kullanımı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Kaçar orijinal batarya kullanımının ve doğru şarj yöntemlerinin önemine dikkat çekti ve patlama riskini en aza indirdiğini belirtti.

Prof. Dr. Kaçar, evlerdeki elektrik tesisatının kontrol ettirilmesinin yangın ve patlamalara karşın güvenlik açısından önemli olduğunu belirterek, vatandaşların orijinal batarya kullanmaları gerektiğini belirtti. Lityum iyon/polimer gibi bataryaların patlama riskini azalttığına dikkati çeken Kaçar, aynı zamanda şarj cihazlarının da orijinal olması gerektiğini işaret etti.

Kesik veya hasarlı olan adaptörler veya şarj cihazlarının kullanılmaması çağrısında bulunan Kaçar, şarj cihazlarının doğru bir şekilde konumlandırılması gerektiğini kaydetti. Kaçar, özellikle şarj istasyonu olan cihazların ortam ısısından uzak tutularak kullanılmasını söyledi ve güneş ışığı gibi ısı kaynaklarından uzak olması gerektiğine dikkati çekti.

"HAVALANDIRMA SİSTEMİ DÜZGÜN OLMALI"

Havalandırma sisteminin de düzgün olmasının önemli olduğunu sözlerine ekleyen Kaçar, cihazların etrafında hava alabilecek bir mesafeyi bırakmak gerektiğini belirtti ve ekledi:

"Bunların yanında aldığımız cihazların belirli sertifikalara sahip olması gerekir. Bilinen markaların tercih edilmesini ve mümkün mertebe gece özellikle şarjda bırakmamayı tavsiye ediyoruz."

CİHAZLARI GECE ŞARJDA BIRAKMAYIN!

Prof. Dr. Kaçar, gece cihazları şarjda bırakmanın riskli, iş bittikten sonra şarjı çekmenin en güvenilir yöntem olduğunu ifade ederek, akıllı sistemlerde aslında bu sorunun çözüldüğünü söyledi.

Kaçar, yüzde 100 aşamasına geldikten sonra akıllı sistem batarya üretim sisteminin onu dengelediğine ve şarjı kestiğine fakat bir süre sonra yüzde 99'a düştüğünde yeniden şarj etmeye başladığını belirtti. "Aslında bunun cihaza bir zararı yok. Yangın çıkarma ihtimalini düşürüyor. Fakat olabilecek tüm tehlikeleri önlemek istiyorsak bence işimiz bittikten sonra şarjdan çekmemiz en güvenli yoldur" diye konuştu.

Elektrikli cihazlarda yangın çıkması riskini en aza indirmenin yolunun doğru cihaz seçmekten geçtiğini belirten Kaçar, "Bilinen markaları almak güvenlik açısından oldukça önemli. Çünkü kaliteli malzemeler kullanılıyor ayrıca bazı güvenlik testlerden geçmiş oluyor. Aldığımız cihazların mutlaka CE belgesine sahip olması lazım" dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI ÇEVREYE ZARARLI MI?

Prof. Dr. Kaçar, hasarlı cihazların herhangi bir arıza veya anormal ısınma durumunda derhal şarjdan çekilmesi gerektiğini dile getirerek, elektrikli cihazların yanıcı malzemelerin yanında bulundurulmamasının önemli olduğunu kaydetti. Elektrikli araç şarj istasyonlarının çevreye bir zararı olmadığını aktaran Kaçar, bunlarla çalışan otomobillerin doğru ve kaliteli kablolarla şarj edilmesinin önemini anlattı.

Prof. Dr. Kaçar, yanlış kablo kullanımının yangınlara yol açabileceğine dikkati çekerek, bazı vatandaşların evlerinde kablo sarkıtarak araçlarını şarj etmeye çalıştığını, kablo mesafesinin uzamasının ısınmaya sebep olacağını, bunun ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

Aracın modeli ve markasına uygun şarj istasyonun tercih edilmesinin faydalı olacağının altını çizen Kaçar, elektrikli şarj istasyonlarının çevreye yaydığı elektrik alanının kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Kaçar, bu alanların yerleşim yerlerinin içerisinde olmadığını ifade ederek, "Bir benzin istasyonu riskinden belki daha düşük olduğu söylenebilir" dedi.

Elektrikli cihazların yazılımlarının güncellenmesinin de önemli bir güvenlik unsuru olduğunun altını çizen Kaçar, süpürge, araç, cep telefonları gibi akıllı cihazların belirli sürelerde yazılımlarının güncellenmesi gerektiğini altını çizdi. "Bu sadece cihaz performansını artırıcı özellik değil, aynı zamanda güvenlik açısından da önemli bir unsur oluşturuyor" dedi.