Şarjda patlayan iPhone, kullanıcısına kabus yaşattı! Apple'dan jet hızıyla açıklama

06 Kasım 2024 11:17 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:17

Çin'de bir kadın, iPhone 14 Pro Max model telefonunun şarjda olduğu esnada patlaması nedeniyle kabus yaşadı. Telefon, kadın uyurken yatağında başını üzerine koyduğu sırada patladı ve odada yangın ile duman tabakası oluştu. Konuyla ilgili Apple'dan açıklama gecikmedi.

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Çin'in Shanxi bölgesinde yaşayan bir kadın, iPhone 14 Pro Max model telefonunun şarj sırasında patlaması sonucu ciddi yanıklara maruz kaldı. Techlusive.in sitesinin haberine göre, patlama yerel saatle sabah 6.30 civarında, kadın uyurken başını yatağında şarjda olan telefonun üzerine koyduğunda meydana geldi.

Cihazdan aniden duman ve alev çıktığını fark eden kadın, hem telefonunun hem de yatağının yanmaya başladığını gördü. Patlamanın etkisiyle odasında büyük bir duman tabakası oluştu ve yatağı da ciddi hasar aldı.

APPLE, GARANTİ SÜRESİ DOLMASINA RAĞMEN İLGİLENDİ

Patlayan iPhone 14 Pro Max'in garanti süresi dolmuştu, kadın cihazı 2022 yılında satın almıştı. Kazanın ardından mağdur, tedavisi tamamlandıktan sonra patlamanın nedenini öğrenmek ve zararın karşılanmasını talep etmek için Apple'a başvurdu. Şirketin müşteri hizmetleri, garanti süresi dolmuş olmasına rağmen durumu araştıracaklarını açıkladı.

Apple, akıllı telefonda yaşanan güvenlik sorunlarının araştırılacağını ve sorunun kökenine inileceğini ifade etti. Öte yandan cihazın yetkisiz bir serviste tamir edilip edilmediği henüz netleşmiş değil. Yetkisiz tamirler ve orijinal olmayan parçaların kullanımının, akıllı telefon patlamalarında risk faktörü oluşturabileceği uzmanlar tarafından sıkça vurgulanıyor.