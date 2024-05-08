Şasi ihtiyacını ortadan kaldırdı! BTÜ'den asansör üretimini kolaylaştıracak buluş

08 May 2024 12:20 - Güncelleme : 08 May 2024 12:22

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) asansör sektöründe çığır açacak bir buluşa imza attı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescillenen bu buluş, asansör montajını kolaylaştırarak verimi artırmayı amaçlıyor.

"Raya Montajlı Tümleşik Asansör Tahrik Sistemi" başlıklı çalışma, BTÜ akademisyenleri ve iş birliği yaptıkları diğer üniversitelerden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mücahit Soyaslan ve Trakya Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Yusuf Avşar'ın da buluş sahibi olduğu sistem, şasi ihtiyacını ortadan kaldıran kayış tahrikli bir motor getiriyor.

TİCARİLEŞMEYE HAZIR

Tüm test aşamalarından geçmeyi başararak ticarileşmeye hazır bir ürün haline gelen patentli buluş hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu, prototipini de yaptıkları buluşun bir doktora çalışması sonucunda elde edildiğini belirtti.

Buluşun, asansör sistemlerinde kullanılan elektrik motorunun üretimini kolaylaştıran ve motor gövdesinin aynı zamanda şasi olarak kullanıldığı bir sistem olduğunu söyleyen Fenercioğlu, "Böylece motor montajı için ayrı bir şasiye ihtiyaç kalmadı. Motorun gövdesinden raya montajı sağlanarak, asansör sisteminin bina üzerindeki yükünü azaltılmış olduk" dedi.

MOTOR PERFORMANSINDA 2.5 KAT ARTIŞ

Prof. Dr. Fenercioğlu, buluş sayesinde makine montajı ve imalatı açısından bir kolaylık sunulduğunu aktardı. Çalışmada geliştirilen asansör makinesinin kayışlı sisteme sahip olduğunu ve yaygın kullanılan halatlı sistemlere göre motor hızı 2.5 kat arttığı için motor performansında ve verimde artış sağlandığını ifade etti.

Ayrıca makine boyutları, halatlı sistem makinelerine göre küçüldüğü için daha kompakt bir sistem elde edildiğinin bilgisini veren Fenercioğlu, şunların ekledi:

"Böylece motorun, asansör kuyusu içerisinde raya montajı yapılabiliyor. Yani binalarda motor montajı için ayrıca bir makine dairesine ihtiyaç kalmadı. Motorun imalatında kolaylık olması için talaşlı imalat ve döküm prosesleri de oldukça azaltılarak motorun üretim maliyeti düşürüldü."

FİRMALARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Buluşu ticarileştirmek için firmalarla görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu, buluşun üretici açısından maliyeti azaltması, servis açısından bakımı kolaylaştırması ve boyutu açısından da montajı kolaylaştırmasıyla sektörde önemli bir eksikliği kapatacağını söyledi.