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 | Ömer Faruk Dogan

Şaşkın robot bir anda çıldırdı, teknisyenler canını zor kurtardı

Çin'deki bir robotik test, dakikalar içinde bilim kurgu filmine dönüştü. Unitree H1 isimli insansı robot, havada kontrolden çıkarak vinci devirdi, teknisyenleri can havliyle kaçırdı. Peki bu dehşet anlarının arkasında ne vardı?

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 17:08

'de gerçekleştirilen bir robotik test sırasında Unitree H1 adlı aniden kontrolden çıktı. Sosyal medyada viral olan görüntülerde, robotun şiddetle savrulmaya başladığı ve vinci devirmesiyle teknisyenlerin panikle kaçıştığı görülüyor.

Interesting Engineering'in haberine göre, yaklaşık 1.80 metre boyundaki ve 47 kilogram ağırlığındaki Unitree H1, bir vinçle havada askıda dururken bilinmeyen bir nedenle tüm vücudunu agresif şekilde çırpmaya başladı. Robotun hareketleri, çevredeki ekipmanlara zarar verirken, vinç sistemini de devre dışı bıraktı.

Şaşkın robot bir anda çıldırdı, teknisyenler canını zor kurtardı

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

Olay sırasında vinç hızla yere çakıldı ve teknisyenleri yalnızca birkaç santimetreyle ıskaladı.

Görüntülerde, olay anını şaşkınlıkla izleyen bir gözlemcinin "Bu da neydi böyle?" şeklindeki tepkisi duyulurken, robotu yöneten REK Robotics ekibinden Cix Liv'in, "Siz ne çalıştırdınız böyle?" ifadesiyle cevap verdiği anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Şaşkın robot bir anda çıldırdı, teknisyenler canını zor kurtardı

ROBOT NEDEN ÇILDIRDI?

REK Robotics yetkilileri, olayın teknik nedenini kısa süre içinde açıkladı. Açıklamaya göre, robotun ayakları yere basmadan "tam vücut kontrol politikası" çalıştırıldı. Bu tür bir uygulamanın, sistemin stabilitesini bozduğu tahmin ediliyor.

Benzer bir olay birkaç ay önce Çin'de de yaşanmıştı. O testte de bir insansı robot, kontrolsüz biçimde hareket etmiş ve çevresine zarar vermişti.

Şaşkın robot bir anda çıldırdı, teknisyenler canını zor kurtardı

Unitree H1, piyasada satışa sunulan, çok amaçlı ve dinamik hareket yeteneklerine sahip ticari bir model. Her bir eklemi 495 Nm torka ulaşabiliyor, bu da robota insan gücünü aşan kaldırma kapasitesi sağlıyor. Ancak aynı güç, kontrol dışı senaryolarda ciddi yaralanma ya da maddi hasarlara neden olabilecek düzeyde.

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Sıkça Sorulan Sorular

Unitree H1 neden kontrolden çıktı?
Robot, ayakları yere basmadan "tam vücut kontrol politikası" çalıştırıldığı için dengesini kaybetti ve sistem kararsız hale geldi.
ETİKETLER
#çin
#insansı robot
#Unitree H1
#Robot Kontrolden Çıkma
#Tehlikeli Robot
#Robotik Test
#Teknoloji
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