Satışlar düşüşte, Ford çark etti! Popüler otomobil modelinin üretimi durduruldu

01 Kasım 2024 09:59 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 10:00

ABD'li otomotiv devi Ford, F-150 Lightning aracının üretimini durdurdu. Satışların dalgalı seyretmesi ve talebin düşmesi nedeniyle bu kararı alan şirket, kâr oranlarını koruyacak bir üretim hızını ayarlamaya çalıştıklarını duyurdu.

Ford, tam elektrikli F-150 Lightning modelinin üretimine yaklaşık iki ay ara vereceğini duyurdu. ABD'nin Michigan eyaletindeki Dearborn fabrikası, 15 Kasım 2024'ten başlayarak 6 Ocak 2025'e kadar üretime ara verecek. Yedi haftalık kapanma süreci, Ford'un kâr hedefleri doğrultusunda planlandı.

F-150 LİGHTNİNG SATIŞLARI ÇALKANTILI

F-150 Lightning, piyasaya çıktığı ilk dönemlerde en çok satan elektrikli pickup ünvanını elde etmişti. Ancak son dönemde satış rakamları inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.

Şirket, ocak ayında yaptığı açıklamada Lightning üretimini yarıya indireceğini ve bütçesini popüler Bronco ve Ranger modellerine kaydırmayı planladığını belirtmişti. Mart ayında ise Dearborn fabrikasındaki iş gücünü üçte iki oranında azaltan Ford, "Kâr oranını koruyacak bir üretim hızı ayarlamak için uğraşıyoruz" dedi.

BU İLK DEĞİL

Öte yandan Ford, Lightning üretiminde ilk kez frene basmıyor. Şubat ayında, fabrikada keşfedilen kalite sorunları nedeniyle üretim dokuz haftalığına askıya alınmış ve nisan ayına kadar durmuştu. Ancak buna rağmen firma, 2024 yılında toplam 22 bin 807 adet Lightning satarak bir önceki yıla göre yüzde 86'lık bir satış artışı kaydetti.

Ford'un bu seferki üretim ara verme kararı, elektrikli araçlara olan talebin genel olarak düştüğü bir dönemde geldi. Ford bayilerinde şu anda 100 günlük F-150 stoğu bulunmakta, bu stokun ne kadarının Lightning modellerini kapsadığı ise bilinmiyor.