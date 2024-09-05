Satürn halkaları 6 ay içinde yok olacak: İşte şaşırtan nedeni!

05 Eylül 2024 12:00 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 12:01

NASA, Satürn'ün görkemli halkalarının altı ay içinde tamamen kaybolacağını ve bu durumun 23 Mart'tan itibaren başlayacağını açıkladı. Halkalar Kasım 2025'te tekrar görünür hale gelecek. Peki bu kozmik olay neden kaynaklanıyor?

Satürn'ün halkaları, gezegenin etrafını çevreleyen geniş ve ince bir yapı olarak duruyor. Bu halkalar, Satürn'ün çekim kuvveti nedeniyle gezegenin etrafında dönen küçük parçacıklar, kuyruklu yıldız kalıntıları, asteroitler ve kırılmış uydulardan oluşuyor. Ancak NASA'ya göre aylar içinde ortadan kaybolacak. Peki ama neden?

SATÜRN HALKALARI, 6 AY İÇİNDE GÖZDEN KAYBOLACAK

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Satürn'ün görkemli halkalarının sadece altı ay içinde tamamen gözden kaybolacağını ve sonraki birkaç ay boyunca da görünmez kalacağını açıkladı.

NASA, geçen yıl yıldız gözlemcilerinin Satürn'ün Dünya'ya yaklaşarak geniş halkaları neredeyse görünmez bir çizgiye dönüştürmesinden önce bu ikonik yapıları görmek için 2025 yılına kadar zamanları olduğunu belirtmişti. Ancak halkaların 23 Mart'tan itibaren görünmez hale geleceği belirtildi.

Bu kozmik olay, zannedilenin aksine tehlikeli bir duruma işaret etmiyor. Satürn'ün Güneş etrafındaki yörüngesi ve eşsiz eksenel eğiminden kaynaklanıyor. Mart 2025'te Dünya ve Satürn öyle bir hizalanacak ki, teleskop kullanan yıldız gözlemcileri Satürn'ün halkalarına kenardan bakacak ve bu da halkaların tamamen yok olduğu yanılsamasını oluşturacak.

BU OLAY, HER 13-16 YILDA BİR GERÇEKLEŞİYOR

Halkalar Kasım 2025'te tekrar kaybolmadan önce kademeli olarak tekrar görünür hale gelecek. Gökbilimciler halkaların periyodik olarak görünmez olmasını yüzyıllardır gözlemliyor, çünkü bu olay her 13 ila 16 yılda bir gerçekleşiyor. Satürn'ün halkaları en son 2009 yılında Dünya'nın görüş alanından kaybolmuştu.