Scarlett Johansson, ChatGPT’ye öfkelendi: ‘Sesi duyduğumda şok oldum’

21 May 2024 10:43 - Güncelleme : 21 May 2024 10:45

ChatGPT'nin sesinin, Scarlett Johansson'un "Her" filminde canlandırdığı yapay zeka programının sesine benzetilmesinin ardından, OpenAI'nın ünlü oyuncunun sesini kopyaladığı iddia edilmişti.

Sam Altman yönetimindeki şirket, dün internet sitesinde, "Sky" isimli sesin Johansson'a ait olmadığını ve kendi doğal konuşma sesini kullanan farklı bir profesyonel oyuncuya ait olduğunu söylediği bir yazılı açıklama yapmıştı.

"Yapay zeka asistanlarının seslerinin ünlülerin sesini kasıtlı olarak taklit etmemesi gerektiğine inanıyoruz" diyen OpenAI, Scarlett Johansson'a ChatGPT'yi seslendirmesi teklifinde bulunmuş fakat ünlü oyuncu bunu kabul etmemiş:

OPENAI'NIN TEKLİFİNİ REDDETMİŞ

"Geçtiğimiz eylül ayında, mevcut ChatGPT 4.0 sistemini seslendirmem için Sam Altman'dan bir teklif aldım. Bana sistemi seslendirmemle teknoloji şirketleri ve reklamcılar arasındaki boşluğu doldurabileceğimi ve tüketicilerin insanlar ve yapay zeka ile ilgili değişim konusunda kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olabileceğimi düşündüğünü, sesimin insanlar için rahatlatıcı olacağını hissettiğini söyledi."

Teklifi kişisel nedenlerle reddettiğini belirten Johansson, aradan geçen aylar sonra yayınlanan demoyu duyduğunda şoka uğradığını ve öfkelendiğini belirterek şöyle söyledi:

"Bay Altman'ın benimkine tüyler ürpertici derecede benzeyen ve en yakın arkadaşlarımın ve haber kuruluşlarının farkı anlayamadığı bir sesi oluşturabileceğine inanamadım. Hatta Bay Altman, bunun rastlantısal bir benzerlik olmadığını ima eden bir paylaşım yaptı. O paylaşımda 'her' yazıyordu."

ALTMAN, ÖZÜR DİLEDİ

Johansson'un sitemi üzerine Sam Altman, The Washington Post'a yaptığı açıklamada, Sky'ın sesinin ünlü oyuncuya ait olmadığını yineledi ve asla onunkine benzeyecek şekilde tasarlanmamış olduğunu belirtti: "Bayan Johansson'a herhangi bir teklifte bulunmadan önce Sky'ın sesinin arkasındaki seslendirme sanatçısını seçmiştik. Daha iyi iletişim kuramadığımız için Bayan Johansson'dan özür dileriz."

SKY SESİ ARTIK KULLANILMAYACAK

OpenAI'nın X hesabından yapılan açıklamada, ChatGPT ile sohbet etmek için sunulan seslendirme seçeneklerinden "Sky"a erişimin duraklatılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Ses şu anda Türkçe dahil onlarca dili destekliyor.