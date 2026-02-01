Sektör geriye sarıyor: 8 GB ekran kartlarına hazır olun

Kategoriler
Bellek krizinin gölgesinde Nvidia, 2026’nın başı için rotasını daha düşük VRAM’li RTX 50 modellerine kırıyor. Sızan tedarik planı, pazarda 8 GB’lık kartların yeniden ağırlık kazanacağını gösteriyor.
Ekran kartı pazarında taşlar bir süredir yerinden oynuyor. GDDR bellek tarafında yaşanan arz sorunları ve yapay zekâ odaklı talebin hız kesmemesi, maliyetleri yukarı çekmiş durumda. Bu tablo, özellikle yüksek VRAM kapasiteli modelleri üretim tarafında zorlar hâle getirdi. Sonuçta, sektörün en büyük oyuncularından NVIDIA, 2026’nın ilk çeyreğine yönelik planlarını yeniden şekillendirmiş görünüyor.
Sızdırılan bilgilere göre şirket, bu dönemde RTX 50 serisinde sınırlı sayıda modele ağırlık verecek. Yani raflarda her modelden bol bol görmek pek mümkün olmayabilir.
Board Channel kaynaklı rapora göre Nvidia, 2026’nın ilk çeyreğinde RTX 50 serisi arzının yaklaşık yüzde 75’ini üç model üzerinden oluşturmayı planlıyor: GeForce RTX 5060 Ti 8GB, RTX 5060 8GB ve RTX 5070. Geriye kalan yüzde 25’lik bölüm ise talebin seyrine göre diğer modellere ayrılacak.
Bu tercihin arkasında, grafik bellek tarafındaki sıkışıklık ve artan GDDR maliyetleri yatıyor. Açıkçası şirket ve iş ortakları, mevcut koşullarda daha “temkinli” bir satış stratejisi izlemeye başlamış durumda. Bu çerçevede RTX 5060 Ti 8GB, yılın ilk aylarında ana hacim modeli olarak öne çıkıyor. Onu RTX 5060 8GB izlerken, üçüncü sırada RTX 5070 yer alıyor.
Raporda dikkat çeken bir başka detay da RTX 5070’in konumu. Kart, 12 GB belleğe sahip olmasına rağmen 8 GB’lık modellerle birlikte “çekirdek” ürün grubuna dahil ediliyor. Buna karşılık RTX 5060 Ti 16GB ve RTX 5070 Ti gibi daha yüksek bellek kapasiteli kartların üretim ve sevkiyat tarafında daha sınırlı kalması bekleniyor.