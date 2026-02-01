Menü Kapat
Sektör geriye sarıyor: 8 GB ekran kartlarına hazır olun

Şubat 01, 2026 11:47
1
Sektör geriye sarıyor: 8 GB ekran kartlarına hazır olun

Bellek krizinin gölgesinde Nvidia, 2026'nın başı için rotasını daha düşük VRAM'li RTX 50 modellerine kırıyor. Sızan tedarik planı, pazarda 8 GB'lık kartların yeniden ağırlık kazanacağını gösteriyor.

2
Sektör geriye sarıyor: 8 GB ekran kartlarına hazır olun

Ekran kartı pazarında taşlar bir süredir yerinden oynuyor. GDDR bellek tarafında yaşanan arz sorunları ve yapay zekâ odaklı talebin hız kesmemesi, maliyetleri yukarı çekmiş durumda. Bu tablo, özellikle yüksek VRAM kapasiteli modelleri üretim tarafında zorlar hâle getirdi. Sonuçta, sektörün en büyük oyuncularından NVIDIA, 2026'nın ilk çeyreğine yönelik planlarını yeniden şekillendirmiş görünüyor.

3
Sektör geriye sarıyor: 8 GB ekran kartlarına hazır olun

Sızdırılan bilgilere göre şirket, bu dönemde RTX 50 serisinde sınırlı sayıda modele ağırlık verecek. Yani raflarda her modelden bol bol görmek pek mümkün olmayabilir.

4
Sektör geriye sarıyor: 8 GB ekran kartlarına hazır olun

ODAKTA 8 GB'LIK MODELLER VAR

Board Channel kaynaklı rapora göre Nvidia, 2026'nın ilk çeyreğinde RTX 50 serisi arzının yaklaşık yüzde 75'ini üç model üzerinden oluşturmayı planlıyor: GeForce RTX 5060 Ti 8GB, RTX 5060 8GB ve RTX 5070. Geriye kalan yüzde 25'lik bölüm ise talebin seyrine göre diğer modellere ayrılacak.

5
Sektör geriye sarıyor: 8 GB ekran kartlarına hazır olun

Bu tercihin arkasında, grafik bellek tarafındaki sıkışıklık ve artan GDDR maliyetleri yatıyor. Açıkçası şirket ve iş ortakları, mevcut koşullarda daha "temkinli" bir satış stratejisi izlemeye başlamış durumda. Bu çerçevede RTX 5060 Ti 8GB, yılın ilk aylarında ana hacim modeli olarak öne çıkıyor. Onu RTX 5060 8GB izlerken, üçüncü sırada RTX 5070 yer alıyor.

6
Sektör geriye sarıyor: 8 GB ekran kartlarına hazır olun

12 GB İSTİSNA, YÜKSEK KAPASİTELER GERİ PLANDA

Raporda dikkat çeken bir başka detay da RTX 5070'in konumu. Kart, 12 GB belleğe sahip olmasına rağmen 8 GB'lık modellerle birlikte "çekirdek" ürün grubuna dahil ediliyor. Buna karşılık RTX 5060 Ti 16GB ve RTX 5070 Ti gibi daha yüksek bellek kapasiteli kartların üretim ve sevkiyat tarafında daha sınırlı kalması bekleniyor.

