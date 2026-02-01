Sektör geriye sarıyor: 8 GB ekran kartlarına hazır olun

12 GB İSTİSNA, YÜKSEK KAPASİTELER GERİ PLANDA

Raporda dikkat çeken bir başka detay da RTX 5070’in konumu. Kart, 12 GB belleğe sahip olmasına rağmen 8 GB’lık modellerle birlikte “çekirdek” ürün grubuna dahil ediliyor. Buna karşılık RTX 5060 Ti 16GB ve RTX 5070 Ti gibi daha yüksek bellek kapasiteli kartların üretim ve sevkiyat tarafında daha sınırlı kalması bekleniyor.