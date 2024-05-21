AKINCI TİHA enkazı nasıl buldu? Selçuk Bayraktar açıkladı: Gücümüzü tüm dünyaya gösterdi

21 May 2024 15:27 - Güncelleme : 21 May 2024 15:59

Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın İran'daki tarihi başarısını değerlendirdi: 'Çok önemli bir göreve imzasını attı'

Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın İran'daki tarihi başarısını değerlendirdi: 'Çok önemli bir göreve imzasını attı'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü enkazı nasıl bulduğuna dair gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bu yetenekte hava aracı olsa dahi bu şekilde hızlı kullanabilecek bir kuvvetin dünyada olmadığını belirten Bayraktar, Türkiye'nin operasyonel kabiliyetinin tüm dünyaya damga vurduğunu söyledi.

HEM TSK hem de mühendislerle iftihar ettiğin söyleyen Bayraktar, "Böylesine elim bir olayın yaşanması istenmez ama milletimizin de inancının ve gücünün ne olduğunu tüm dünya görüş oldu" dedi.

HELİKOPTERİN ENKAZINI AKINCI TİHA BULDU

Dün Azerbaycan'da Aliyev ile temas kurduktan sonra İran'a doğru yolan çıkan İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahyan'ın içinde bulunduğu helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık araziye düştü.

Kazanın bildirilmesinin ardından İranlı ekipler zaman kaybetmeden arama-kurtarma çalışmalarını başlattı. Ancak olumsuz hava şartları ve arazi yapısı nedeniyle enkaz bir türlü bulunamadı.

Bu durumda da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait AKINCI TİHA devreye girdi ve kaza yerinin olduğu bölgeye doğru yola çıktı. Helikopterin enkazını AKINCI TİHA tespit etti. AKINCI'nın paylaştığı koordinatlara giden ekipler cenazelere ulaştı.