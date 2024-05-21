Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın İran'daki tarihi başarısını değerlendirdi: 'Çok önemli bir göreve imzasını attı'

21 May 2024 13:34 - Güncelleme : 21 May 2024 13:39

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenen Sağlık Bilimleri ve Teknoloji Zirvesi'nde konuştu. Türk mühendisleri ve gençlerinin geliştirdiği insansız hava araçlarının (İHA) en olumsuz koşullarda, en zorlu şartlarda önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Baykar'ın milli İHA'larının geliştirilme sürecine ilişkin bir sunum gerçekleştiren Bayraktar, İHA'ların Türkiye'nin savunma sanayisinde oynadığı kritik rolü vurguladı.

"AKINCI, ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREVE İMZASINI ATTI"

Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görev alan Bayraktar AKINCI'nın 2019'da ilk uçuşunu yaptığını dile getirdi.

Bayraktar AKINCI'nın söz konusu helikopter kazasındaki arama görevine ilişkin Bayraktar, "En olumsuz koşullarda, en zorlu şartlarda hiç gidilmeyecek yere Türk mühendislerinin, Türk evlatlarının geliştirdiği insansız hava araçları gitti ve çok önemli bir göreve imzasını attı." dedi.

"BU YIL 3 KIZILELMA ÜRETİLECEK"

"Böyle bir teknoloji şirketi, Türkiye'de ve dünyada olmadığı gibi teknoloji aleminde de ancak buluş yapan firmalarda bunu görebilirsiniz. Dünya teknoloji tekellerinde bile görülemeyecek bir şey" diyen Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA ile ilgili de bilgiler verdi.

KIZILELMA'nın, 2022'de söz verdikleri tarihten yaklaşık 1 sene kadar önce ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini hatırlatan Bayraktar, KIZIELMA'nın, tüm dünyada havacılıkta gittiği yeri temsil ettiğini sözlerine ekledi ve şöyle dedi:

"Yaklaşık 1-2 ay içinde üretim prototipleri ve versiyonunu uçurmaya başlayacağız. Bu yıl 3 adet KIZILELMA'yı üretmiş olacağız ve önümüzdeki yıllarda da daha yüksek adet seri üretime geçmiş olacak. Şu anda son entegrasyon çalışmaları devam ediyor."

BAYRAKTAR TB2: DÜNYANIN EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN İHA'SI

Baykar'ın 15 yılda kendi sınıfında dünyanın 1 numarası olacak insansız hava araçlarını geliştirdiğine dikkati çeken Bayraktar, "Bayraktar TB2 dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen, en yüksek performansı en düşük maliyetle veren insansız hava aracı oldu." dedi.