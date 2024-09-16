Selçuk Bayraktar duyurdu: Türkiye, kendi küresel konumlama sistemini kuruyor! ABD ve AB'ye rakip olacak

16 Eylül 2024 14:58 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:15

ABD'nin GPS, Avrupa Birliği'nin Galileo adındaki küresel konumlandırma sistemlerine Türkiye'den rakip geliyor. TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 100 uydudan oluşan bir uydu takımı kuracaklarını ve bu takımın, Türkiye'nin bağımsız küresel konumlama sistemini oluşturacağını duyurdu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar​, TEKNOFEST​ Roket Yarışması'nda konuştu. Türkiye​'nin kendi küresel konumlama sistemini geliştirme yolundaki kararlılığını vurguladı. Bu proje ile uzayda tam bağımsızlık hedeflediklerini belirten Bayraktar, "Kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olması, egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik" diyerek, uzaydaki stratejik üstünlüğün önemini dile getirdi.

TÜRKİYE, KENDİ KONUMLAMA SİSTEMİNİ KURUYOR

Bayraktar, fırlatma hazırlıklarının tamamlandığını ancak atışın ertelendiğini paylaştı. Projenin detaylarına değinen Bayraktar, iki uydularını inşa ettiklerini, uydu takımının 100 uydudan oluşacağını ve yeni nesil bir küresel konumlama sistemi olacağını belirtti. "Bu da bir anlamda bizim göklerdeki bağımsızlığımız, kendi bağımsız, küresel konumlama sistemimizin olması; egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik" dedi.

MİLLİ FIRLATMA ARAÇLARI YOLDA

Bayraktar, projeyi tamamen insansız hava araçlarından elde edilen gelirlerle finanse ettiklerini söyledi. Gelecekteki hedeflerden biri olarak milli fırlatma araçlarının üretiminin planladıklarını açıkladı.

Yörünge transfer aracı inşa ettiklerinin altını çizen Selçuk Bayraktar, "O uzayda bir yörüngeden diğer yörüngeye taşımak için. Bunun sonu yok. Dünya lideri oluncaya dek devam edecek" ifadeleriyle de Türkiye'nin uzay​ hedeflerinin ne denli büyük olduğunu ortaya koydu.