Selçuk Bayraktar müjdeli haberi verdi: Uzay şirketi Fergani'nin motoru ateşlendi!

25 May 2024 13:57 - Güncelleme : 25 May 2024 13:59

Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın İran'daki tarihi başarısını değerlendirdi: 'Çok önemli bir göreve imzasını attı'

Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın İran'daki tarihi başarısını değerlendirdi: 'Çok önemli bir göreve imzasını attı'

Savunma sanayide başarısını dünyaya gösteren ve TB2, KIZILELMA gibi hava araçlarıyla adını duyuran Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, uzay alanında faaliyet göstermek için kurduğu Fergani şirketi için kritik viraj dönüldü.

Fergani Uzay'ın Üst Yöneticiliği (CEO) görevini de üstlenen Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, "Fergani uydumuzun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi. Bütün ekip heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Fergani uydusunun testiyle ilgili kızı Aybike'nin kendisine "Baba, beni buraya bu kadar basit bir şey için mi getirdin?" sorusunu sorduğunu belirterek, TEKNOFEST kuşağının çıtasının çok yukarıda olduğunu vurguladı.

İLK UYDULAR BU YIL UZAYA FIRLATILACAK

Fergani Uzay Teknolojileri Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ, 2022 yılında kuruldu. Fergani ticari amaçla ürettiği uydular, bu uydularda kullanılan komponentler, faydalı yükler ve özgün itki teknolojilerle geliştirilen yörünge transfer araçları ile uzay endüstrisinde hizmet veriyor.

Fergani Uzay ilk uydularını bu yıl uzaya fırlatacak.