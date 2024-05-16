Selçuk Bayraktar Necip Fazıl'ın dizeleriyle seslendi: Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya

16 May 2024 19:29 - Güncelleme : 16 May 2024 19:30

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan izleyenleri duygulandıran bir paylaşım geldi.

Milli sermaye ile üretilen BAYKAR'ın gözbebekleri; Akıncı, Bayraktar TB3, Kızılelma, DİHA ve diğer başlıca savunma sanayi ürünlerinin görüntülerin olduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar'ın öncesinde yaptığı konuşma ise herkesi duygulandırdı.

"MAZLUMA ÇARE OLAN BİR TÜRKİYE VAR"

"Artık ayağa kalkmış, insanlığa ve mazluma çare olan bir Türkiye var." diyen Bayraktar, "Hep birlikte, kadim medeniyetimizi adalet, merhamet ve iyilik değerleriyle kuşanmış bir dünya inşaa edeceğiz." dedi.

Bayraktar Necip Fazıl Kısakürek'in 'Sakarya Türküsü' şiirinden de alıntı yaptı: "Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya; Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!."