Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Roket Yarışması açılışında konuştu: Tam bağımsız, müreffeh Türkiye vurgusu!

14 Eylül 2024 12:25 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 12:26

TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması, Türkiye'nin genç yeteneklerini Tuz Gölü'nde buluşturdu. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, açılışta yaptığı konuşmada bu yarışmaların Türkiye'nin Milli Uzay Programı hedeflerine ulaşma yolunda büyük bir adım olduğunu vurguladı. Bayraktar, "Tam bağımsız, müreffeh Türkiye vurgusu!" yaptı.

Türkiye'nin uzay yarışındaki genç yetenekleri, Aksaray'da Tuz Gölü'nde düzenlenen TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nda buluştu. Etkinliğin açılışında konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlerin bu tür projeler sayesinde Türkiye’nin Milli Uzay Programı hedeflerine çok daha hızlı ulaşacağını vurguladı.

TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması, 7 farklı kategoride gerçekleşiyor ve 80 finalist takımı ağırlıyor. Bayraktar ve beraberindekiler, ROKETSAN'ın yürütücülüğünü yaptığı bu etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

SELÇUK BAYRAKTAR: BU YARIŞMALAR, TEKNOFEST'İN KALBİ

Açılış konuşmasında, bu yarışmanın temellerini 2018 yılında ROKETSAN ile beraber attıklarını belirten Bayraktar, bu yarışmaları "TEKNOFEST'in kalbi" olarak nitelendirdi.

Bu yarışmaların da en heyecanlısı ve tutkulusunun roket yarışmaları olduğunu belirten Bayraktar, bu roket yarışmasını, Türkiye'nin Milli Uzay Programının inşası ve göklerdeki bağımsızlığının teminatı olması maksadıyla düzenlemeye başladıklarını bildirdi. İlk yıl 180 takım başvurduğunu ve bu yıllar içinde bu rakamın büyüdüğüne dikkati çeken Bayraktar, bu yıl 900'ü aşkın takımdan başvuru aldıklarını ifade etti.

Finale 80 takım kaldığını vurgulayan Bayraktar, "Kıyasıya bir mücadeleyle roketlerini hazırlayıp ateşliyorlar. Gençlerimiz, Tuz Gölü'nde bir anlamda çok geniş bir düzlüğün ortasında ülkemize dair hayallerini, tutkularını, emeklerini ve gayretlerini harmanlayarak ülkemizin tam bağımsız yarınlara adına birkaç saniye sürecek bir uçuş için ateşliyorlar." diye konuştu.

"TAM BAĞIMSIZ, MÜREFFEH VE GÜÇLÜ YARINLAR" VURGUSU

Türkiye'nin tam bağımsız, müreffeh ve güçlü yarınları için kendini vakfetmiş, bu alanda büyük emek ve çaba gösteren ter döken gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bayraktar, "İnşallah bu genç kardeşlerimiz, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamındaki hedeflerine çok daha kısa sürede varmasını sağlayacaklar, ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini geliştirecekler. Dünyaya medeniyetimizin ve milletimizin sesinin daha güçlü çıkmasını sağlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Yarışma kapsamında emeği geçen paydaşlara, özellikle ROKETSAN'a ve yarışmaya ilk yılından itibaren ev sahipliği yapan Aksaray'a şükranlarını ilettiğini dile getiren Bayraktar, tüm takımlara da başarılar başarılar dilediğinin altını çizdi.

Bayraktar, 2-6 Ekim'de Adana'da gerçekleşecek TEKNOFEST 2024'e de değindi. "Tüm milletimizle ve buradaki tüm yarışmacı kardeşlerimizi oraya bekliyoruz. Aksaray'ın sloganı haline gelmiş bir sözden bahsettiler, onu da söylemeden geçmeyeceğim. "Dikkat dikkat, roket çıkabilir." Bu Aksaray'da tarihe geçmiş durumda." diye konuştu.

Bayraktar, stantları gezip, roketlere ilişkin öğrencilerden bilgi aldı. Konuşmaların ardından Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Bayraktar ile geri sayımda bulunarak ateşlenen roketleri takip etti.