Selçuk Bayraktar’dan KALKAN DİHA paylaşımı! Efes Tatbikatı'nda göz kamaştırdı

13 May 2024 11:50 - Güncelleme : 13 May 2024 11:53

EFES-2024 Birleşik, Müşterek, Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı sona erdi.

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 6-17 Mayıs, Denizkurdu-II Tatbikatı 7-18 Mayıs ve EFES Tatbikatı ise 25 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve 9-30 Mayıs tarihlerinde Fiili Atışlı Arazi Safhası olmak üzere iki safha halinde gerçekleştirilecekti. Kahraman Türk ordusu tatbikatlarını sürdürüyor.

KALKAN DİHA GÖZ KAMAŞTIRDI

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri tatbikatta boy gösterdi.

Baykar lideri Selçuk Bayraktar Efes Tatbikatı'na ilişkin paylaşım yaptı. 'Türk Havacılığının Altın Çağı'na vurgu yapan Selçuk Bayraktar, Bayraktar KALKAN DİHA'nın görüntülerini paylaştı. Görüntüler kısa sürede beğeni aldı.