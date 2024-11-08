Selçuk Bayraktar'dan sürpriz paylaşım! TCG Anadolu'da göğüs kabartan anlar

08 Kasım 2024 09:30 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 09:35

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB-3'ün gece testleri kapsamında TCG Anadolu'nun üzerinden sıfıra yakın mesafeden uçtuğu anları paylaştı. Gururlandıran paylaşım binlerce beğeni aldı.

Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! Tam 797 saat uçtu

Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! Tam 797 saat uçtu

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB-3'ün gece yaklaşma testleri kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu'nun üzerinden sıfıra yakın mesafeden uçtuğu anları paylaştı.

SELÇUK BAYRAKTAR BÜYÜK HEYECAN YAŞADI

Sosyal medya hesabından "Anlık" notuyla paylaşım yapan Bayraktar, Bayraktar TB-3'ün yakından geçtiği anlarda büyük heyecan yaşadı.

Bayraktar paylaşımında, "Gece yaklaşma testleri. TCG ANADOLU - Mavi Vatan" ifadelerine yer verdi.

BAYRAKTAR TB-3 SİHA İÇİN TCG ANADOLU YAKLAŞMA TESTİ NEDEN ÖNEMLİ?

Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Bayraktar TB-3, başarılı TB-2 modelinin çok daha gelişmiş özellikleri öne çıkıyor. Bu anlamda SİHA özellikleri taşıyan TB-3’ün TCG Anadolu Gemisi’ne yapacağı iniş kalkış stratejik öneme sahip.

Bayraktar TB-3 gece yaklaşma testi gibi testlerde başarılı olursa yakın zamanda TCG Anadolu gemisine iniş kalkış denemesi aşamasına da geçecek. Böylece Türkiye Cumhuriyeti İHA ve SİHA iniş kalkışı gerçekleşebilen bir SİHA gemisi haline gelecek.