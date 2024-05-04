04 May 2024 21:08 - Güncelleme : 04 May 2024 21:24
Selçuk Bayraktar’dan TCG Anadolu’da ‘Kızılelma’lı paylaşım!
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCGAnadolu’da ‘Kızılelma’lı bir paylaşım yaptı. Dikkat çeken paylaşım beğeni topladı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3'ün Milli SİHA'ların yeni üssü TCG Anadolu'danun güvertesinde olmasını heyecanla duyurdu.
SAVUNMA SANAYİNDE DEVRİM
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu uçuş güvertesinde yer aldığını X hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşım büyük ilgi gördü.
Türk savunma sanayinin bu başarılı hamleleri Cumhuriyet'in 100. yılında geleceğin muharebe sahasında Türkiye'yi oyun değiştirici olmaya hazırlıyor.
Paylaşımda yer alan görsellerde Türk savunma sanayinin başarılı ürünleri X kullanıcılarının da dikkatini çekti.
Kaynak: tgrthaber.com