Selçuk Bayraktar'ten TEKNOFEST açıklaması: "2018'den bu yana çığ gibi büyüdü"

14 Ağustos 2024 17:42 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 17:42

TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen yarışları takip etti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada TEKNOFEST 2023'te girişim yarışmasını ayrı olarak düzenlediklerini ve büyük bir ilgi olduğunu, dünyaya geliştirdikleri teknolojileri satan girişimlerin TEKNOFEST ekosisteminden çıktığını gördüklerini ifade etti.

SELÇUK BAYRAKTAR, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Devam eden yarışları TÜBİTAK'a gelerek izleyen Bayraktar, burada gençlerle bir araya gelerek projeleri hakkında bilgiler aldı. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin dip dalgasının girişimler şeklinde gelmeye başladığını belirten Bayraktar, "dünyaya damgasını vuracak girişimlere dönüşeceğini görmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Yarışlarıyla devam etti.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in adeta çığ gibi büyüdüğünü ve 2018'de ilk düzenlediklerinden bugüne kadar geometrik bir artışla büyüdüğüne dikkati çekti.

SELÇUK BAYRAKTAR: "TEKNOFEST BÜYÜK BİR EMEKLE YAPILDI"

Yarışmalarına 1,5 milyona yakın başvuru olduğu bilgisini paylaşan Bayraktar, "Tabii yeni yarışmalarımız da var. Hyperloop hızlı tren yarışmamız TÜBİTAK'ın yıllardır düzenlediği bir yarışma. Burada da ciddi ilerlemeler olduğunu, geleceğin hem hızlı ulaşım teknolojilerini geliştirecek kardeşlerimizin yetişmesi açısından, hem de elektrikli motorların ileri teknolojide gelişmesi açısından önemli bir yarışma olduğunu değerlendiriyoruz. Tüm yarışmalarımızda olduğu gibi buradaki ilginin de büyük olduğunu ayrıca görüyoruz" dedi.

Bayraktar, TEKNOFEST'in büyük bir emekle yapıldığını ifade ederek, "Yarışmanın paydaşı olan, sahibi olan TÜBİTAK'a bu ülkenin mühendis evladı olarak şükranlarımı iletiyorum. Yarışmanın düzenlenmesine emeği geçen görevlilerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TEKNOFEST HEM BÜYÜYOR HEM DE DEĞİŞİYOR!

TEKNOFEST kapsamında birçok yarışmalar düzenlediklerini aktaran Selçuk Bayraktar, "Bu sene ilave yarışmalarımız var. Bu yıl biliyorsunuz TEKNOFEST Akdeniz Adana merkezli olarak düzenleniyor. Akdeniz'in neredeyse bütün illerinde etkinliklerimiz var. Bunun yanında kuantum teknolojileriyle alakalı yeni bir yarışmamız var. Biliyorsunuz, geleceğin kuantum bilgisayarlarının işlemci bilgisayar teknolojisinde çığır açacağı öngörülüyor. Bunun yanında nükleer enerjileri teknolojilerinde dünyada büyük bir ilgi var. Onunla alakalı yarışmamız var. Yeni birkaç daha yarışmamız var. TEKNOFEST bir yandan büyürken, bir yandan da değişimi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"TEKNOFEST'in en önemli amacı, yüksek teknoloji geliştiren ve bunu tüm dünyaya bayrağımızı en yüksek seviyeye taşıyacak şekilde üretecek nesilleri yetiştirmekti. TEKNOFEST'in ilk yılından itibaren biz girişim yarışmamızı da başlatmıştık. TEKNOFEST 2023'de girişim yarışmasını ayrı olarak düzenledik ve büyük bir ilgi olduğunu, dünyaya geliştirdikleri teknolojileri satan girişimlerin TEKNOFEST ekosisteminden çıktığını gördük. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin dip dalgasının girişimler şeklinde gelmeye başladığını, dünyaya damgasını vuracak girişimlere dönüşeceğini görmeyi hedefliyoruz. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin hepsinin TEKNOFEST'teki gibi ufak bir 'garaj şirketleri' diye tabir ettiğimiz küçük takımlarla başladığını görüyoruz. Bu dalganın oluşmaya başladığını Allah'a çok şükür görmeye başladık."

Gençlerin, Türkiye'nin teknoloji alanında ilerlemesini sağlayacak eserlere imza atacağına inandığını belirten Bayraktar, "İnanıyorum ki, dünyaya da eserlerini bir anlamda yaymış olacaklar. Türkiye inşallah ilerde kendi süper hızlı trenlerini üretip dünyaya satan bir ülke haline gelmiş olacak" diye konuştu.