Selfie çekerken sakın "zafer işareti" yapmayın! Sebebini duyunca tüm fotoğraflarınızı silmek isteyeceksiniz

Akıllı telefonların gelişmiş kamera yetenekleri, günlük hayatta masumca yapılan hareketleri güvenlik zafiyetine dönüştürmeye başladı. Genellikle barış ve zafer sembolü şeklinde tanınan, özellikle yakın plan selfie çekimlerinde sıklıkla tercih edilen "V" işareti, parmak izlerinin kötü niyetli kişilerce kopyalanmasına zemin hazırlıyor.
Çinli güvenlik uzmanı Li Chang, katıldığı bir televizyon programında parmak uçlarının açıkça görüldüğü karelerin biyometrik veriler açısından son derece kritik tehlikeler barındırdığını dile getirdi. Chang'ın paylaştığı verilere göre, merceğe 1,5 metre mesafeden çekilen pozlarda parmak izi haritası büyük oranda ele geçirilebilirken, mesafe 3 metreye çıktığında dahi karakteristik çizgilerin önemli kısımları net biçimde ayrıştırılabiliyor.
Görüntü kalitesi düşük olsa dahi tehlike ortadan kalkmıyor. Zira yapay zeka algoritmaları eksik verileri tamamlayarak çıplak gözle seçilemeyen parmak izi kıvrımlarını belirgin hale getirebiliyor.
Li Chang, gelişmiş yazılımların fotoğrafları onararak biyometrik doğrulama sistemlerini kullanan bireyleri doğrudan hedef haline getirdiğini kanıtladı. Konuya ilişkin bilimsel bir değerlendirme yapan Çin Bilimler Akademisi kriptografi profesörü Jing Jiu, ulaşılan yüksek çözünürlük seviyeleri sayesinde parmak izlerinin teknik ortamda birebir yeniden üretilmesinin artık mümkün olduğunu doğruladı.
Uzmanlar, kopyalama işleminin başarıya ulaşmasında sadece kameranın gücünün değil, ortamdaki ışık, netlik ve çekim açısı gibi değişkenlerin de belirleyici rol oynadığını, dolayısıyla tek bir görselin her zaman tek başına yeterli olamayabildiğini hatırlattı.
Siber saldırganların eline geçebilecek verileri kaynağında yok etmek için fotoğrafları yayına almadan evvel basit düzenlemeler yapmanız gerekiyor.
Uzmanlar, parmak uçlarını bulanıklaştırmanın veya detayları gizleyen filtrelerden yararlanmanın, kimlik hırsızlığına karşı alınabilecek en etkili önlemler arasında yer aldığını vurguluyor.