Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Selfie çekerken sakın "zafer işareti" yapmayın! Sebebini duyunca tüm fotoğraflarınızı silmek isteyeceksiniz

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 17:24
1
Selfie çekerken sakın "zafer işareti" yapmayın! Sebebini duyunca tüm fotoğraflarınızı silmek isteyeceksiniz

Akıllı telefonların gelişmiş kamera yetenekleri, günlük hayatta masumca yapılan hareketleri güvenlik zafiyetine dönüştürmeye başladı. Genellikle barış ve zafer sembolü şeklinde tanınan, özellikle yakın plan selfie çekimlerinde sıklıkla tercih edilen "V" işareti, parmak izlerinin kötü niyetli kişilerce kopyalanmasına zemin hazırlıyor.

2
Selfie çekerken sakın "zafer işareti" yapmayın! Sebebini duyunca tüm fotoğraflarınızı silmek isteyeceksiniz

Çinli güvenlik uzmanı Li Chang, katıldığı bir televizyon programında parmak uçlarının açıkça görüldüğü karelerin biyometrik veriler açısından son derece kritik tehlikeler barındırdığını dile getirdi. Chang'ın paylaştığı verilere göre, merceğe 1,5 metre mesafeden çekilen pozlarda parmak izi haritası büyük oranda ele geçirilebilirken, mesafe 3 metreye çıktığında dahi karakteristik çizgilerin önemli kısımları net biçimde ayrıştırılabiliyor.

3
Selfie çekerken sakın "zafer işareti" yapmayın! Sebebini duyunca tüm fotoğraflarınızı silmek isteyeceksiniz

DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ BİLE YAPAY ZEKA SAYESİNDE İYİLEŞTİRİYORLAR

Görüntü kalitesi düşük olsa dahi tehlike ortadan kalkmıyor. Zira yapay zeka algoritmaları eksik verileri tamamlayarak çıplak gözle seçilemeyen parmak izi kıvrımlarını belirgin hale getirebiliyor.

4
Selfie çekerken sakın "zafer işareti" yapmayın! Sebebini duyunca tüm fotoğraflarınızı silmek isteyeceksiniz

Li Chang, gelişmiş yazılımların fotoğrafları onararak biyometrik doğrulama sistemlerini kullanan bireyleri doğrudan hedef haline getirdiğini kanıtladı. Konuya ilişkin bilimsel bir değerlendirme yapan Çin Bilimler Akademisi kriptografi profesörü Jing Jiu, ulaşılan yüksek çözünürlük seviyeleri sayesinde parmak izlerinin teknik ortamda birebir yeniden üretilmesinin artık mümkün olduğunu doğruladı.

5
Selfie çekerken sakın "zafer işareti" yapmayın! Sebebini duyunca tüm fotoğraflarınızı silmek isteyeceksiniz

Uzmanlar, kopyalama işleminin başarıya ulaşmasında sadece kameranın gücünün değil, ortamdaki ışık, netlik ve çekim açısı gibi değişkenlerin de belirleyici rol oynadığını, dolayısıyla tek bir görselin her zaman tek başına yeterli olamayabildiğini hatırlattı.

6
Selfie çekerken sakın "zafer işareti" yapmayın! Sebebini duyunca tüm fotoğraflarınızı silmek isteyeceksiniz

BU SORUNDAN NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

Siber saldırganların eline geçebilecek verileri kaynağında yok etmek için fotoğrafları yayına almadan evvel basit düzenlemeler yapmanız gerekiyor.

7
Selfie çekerken sakın "zafer işareti" yapmayın! Sebebini duyunca tüm fotoğraflarınızı silmek isteyeceksiniz

Uzmanlar, parmak uçlarını bulanıklaştırmanın veya detayları gizleyen filtrelerden yararlanmanın, kimlik hırsızlığına karşı alınabilecek en etkili önlemler arasında yer aldığını vurguluyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.