Sıcak havaların en büyük doğal buluşu! Klimasız evleri kutup soğukluğuna çeviriyor

24 Haziran 2024 09:22 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 09:33

Klima fiyatlarının artması sıcaklardan daha çok cep yakıyor. Ancak sıcak havalarda en çok aranan ise klimalar oldu.

Serinlemek için tercih edilen klimalar hep cepleri hem de ciğerleri yakıyor. Bu yüzden klima yerine doğal yöntemlerle evi soğutmanın püf yöntemlerini bilim insanları açıkladı.

KLİMASIZ EVLERİ KUTUP SOĞUKLUĞUNA ÇEVİRİYOR

Nature Communications sitesinde yer alan araştırmada bilim insanları bazı yöntemlerin klimadan daha çok evleri soğuttuğunu belirtti. Klima olmadan evleri kutup soğukluğuna çevirmek mümkün mü sorusu ise bilimsel olarak kanıtlandı.

Bilim insanları en önemli yöntemin yeşil bitkiler ve ince perdeler olduğunun altını çizdi. Yeşil bitkiler ev ortamındaki fotosentez sistemini artırarak sıcaklığın verdiği hava akımını azaltır.

Yeşil bitkiler sıcaklığın sağladığı akımı büyümek için hızla çekerler bu da havadaki sıcaklığı azaltır.

Bununla beraber ince tüller evdeki hava akımının açık pencereden dışarı çıkmasını sağlar.

Ev ve dışarıdaki sıcaklık düzeyini dengeler. Bilim insanları hatta çatı katı ve bir altındaki dairlerde ise yaz aylarında perde kullanılmamasını tavsiye eder.

Peki bu ikisi neden önemli? Çünkü güneş ışınları kapalı alanlardaki ısı düzeyini artırır. Bunlar genellikle evlerde olur.

Yeterli yalıtım sisteminin olmadığın da sıcaklık ağır hacimli bir durum doğa olayı olduğundan evlerde birikir. Biriken sıcaklık nem oranını da artırır.

Ancak bitkiler bu sıcaklık oranını azaltırken pencereler sayesinde ise hava akımı hızla değişir.

Ev içinde aynı akım kalmadığından evler daha serin ve sağlıklı olur. Aksi halde klima ile soğutulan evlerde de aynı hava akımı kaldığından solunan hava da bakteri oranı artar.

Risk durumlarının yaşanmaması için evlerin yalıtım sistemleri yenilenmeli, evler özellikle akşam vakitlerinden gün doğana kadar olan süreçte havalandırılmalı.

Güneşin en keskin olduğu zamanlarda yeşil bitkilere su verilmeli. Her oda da mutlaka metre kareye göre bir ya da 2 bitki bulundurulmalı. Uzmanlar genellikle kılıç bitkisini önerir.