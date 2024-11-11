Dünya devinden şok karar: Üretimi durdurdu! 2026 yılına kadar sipariş almayacak

11 Kasım 2024 09:19 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:29

İngiliz devlerden Jaguar, içten yanmalı motorlu tüm modellerinin üretimini durdurarak 2026 yılına kadar sipariş almayacak. Şirketin elektrikli araç serisi de henüz piyasaya çıkmadığı için yeni bir model sunulması beklenmiyor. İlk elektrikli Jaguar modelinin ise çıkış tarihi belli oldu.

İngiliz otomobil devi Jaguar, içten yanmalı motora sahip modellerini üretimden kaldırma planlarını hızla hayata geçiriyor. Geçtiğimiz aylarda F-Type, XE ve XF modellerinin üretimini durduran Jaguar, aralık itibarıyla da I-Pace ve E-Pace modellerinin üretimini sonlandıracak. Marka açısından sorun şu ki, üretim hattında yeni bir modeli bulunmuyor.

JAGUAR, 2026 YILINA KADAR BOŞ

Jaguar'ın halihazırda ürettiği tek model olan F-Pace'in üretimi de 2025 yılında sona erecek. Öte yandan şirketin yeni elektrikli araç serisi de henüz piyasaya çıkmadığından, üretim hattında geçici bir boşluk oluşacak.

Jaguar Land Rover (JLR) CEO'su Adrian Mardell, markanın tamamen elektrikli geleceğe adım attığı bu süreçte ilk elektrikli modelin halen test aşamasında olduğunu ve 2026 yazına kadar satışa çıkmasının beklenmediğini belirtti. Dolayısıyla bu, Jaguar'ın 2026'ya kadar yeni bir model üretmeden yoluna devam edeceği anlamına geliyor.

Autocar'ın haberine göre, Jaguar bazı pazarlarda F-Pace modelini 2026'nın başlarına kadar satışta tutarak geçiş sürecini yumuşatmayı planlıyor.

'ELEKTRİKLİ JAGUAR' NE ZAMAN GELİYOR?

Jaguar, tam elektrikli araba gamındaki ilk model konseptini aralık ayında kullanıcılarla buluşturacak. Modelle ilgili bilinen tek detay; dört kapılı ve sürpriz olmadığı üzere yüksek performanslı olduğu. 2026 için planlanan ilk üretim modeli olarak tanıtılacak otomobilin yanı sıra Jaguar Electric Platform üzerinde inşa edilen iki SUV da ufukta.