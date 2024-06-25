Sıfır otomobilde cezbeden kampanya! Markalardan bayiye koşturan fiyatlar

25 Haziran 2024 10:41 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:41

Sıfır otomobilde Haziran ve Temmuz kampanyaları: Marka marka liste belli oldu

Sıfır otomobilde Haziran ve Temmuz kampanyaları: Marka marka liste belli oldu

Son dönemde sıfır otomobil fiyatlarındaki ucu bucağı olmayan artışlar, araç sahibi olmak isteyenlerin hayallerini ertelemesine sebep olmakta. Ancak otomotiv markaları adeta "krizi fırsata çevirerek" müşterilerini bayilere çekmek amacıyla cazip kampanyalar gerçekleştirdi.

Birçok otomotiv markası, sıfır otomobil alımlarında uyguladıkları indirimler ile müşterilerine büyük kolaylıklar sağlıyor. Bu kampanyalar, yüksek otomobil fiyatları karşısında zorlanan müşteriler için adeta bir nefes aldırma niteliğinde oluyor.

OPEL MOKKA İLE FIAT EGEA SEDAN ARASINDA KIYASIYA YARIŞ

Sıfır otomobil fiyat kampanyalarında, Opel Mokka ile Fiat Egea Sedan arasındaki indirim yarışı dikkatleri çekiyor. Örneğin 2024 model Egea Sedan Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyonu kampanyalı olarak 1 milyon 437 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Bunun yanı sıra Opel Mokka 1.2 130 HP Benzin AT8 versiyon Edition donanım SUV modeli, 1 milyon 392 bin TL'den satışa koyuldu. Her iki otomobilin de sıfır fiyat listesi şöyle (25 Haziran 2024):

FIAT EGEA SEDAN EASY DONANIM FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP

Model Yılı: 2024

2024 Şanzıman Tipi: Manuel

Manuel Yakıt Tipi: Benzinli

Benzinli Fiyatı: 1.007.900 TL

1.007.900 TL Kampanyalı Fiyatı: 969.900 TL

Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP

Model Yılı: 2024

2024 Şanzıman Tipi: Manuel

Manuel Yakıt Tipi: Dizel

Dizel Fiyatı: 1.185.900 TL

1.185.900 TL Kampanyalı Fiyatı: 1.143.900 TL

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT

Model Yılı: 2024

2024 Şanzıman Tipi: Otomatik

Otomatik Yakıt Tipi: Dizel

Dizel Fiyatı: 1.353.900 TL

1.353.900 TL Kampanyalı Fiyatı: 1.305.900 TL

Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Model Yılı: 2024

2024 Şanzıman Tipi: Otomatik

Otomatik Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Elektrikli-Benzinli Fiyatı: 1.447.900 TL

1.447.900 TL Kampanyalı Fiyatı: 1.437.900 TL

OPEL MOKKA SUV FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.2 130 HP Benzin AT8

Donanımı: Edition

Edition Kampanyalı Fiyatı: 1.392.000 TL

Versiyonu: 1.2 130 HP Benzin AT8

Donanımı: GS

GS Fiyatı: 1.737.900 TL

Versiyonu: 1.2 130 HP Benzin AT8

Donanımı: Ultimate

Ultimate Fiyatı: 1.825.900 TL

PEUGEOT SIFIR OTOMOBİL FİYAT KAMPANYALARI

Peugeot 2008 ve elektrikli E-2008

Kredi: 200 bin TL

200 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

Peugeot 408 Allure donanımı

Kredi: 200 bin TL

200 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

Peugeot 408 GT donanımı (tüzel müşteriler)

Kredi: 250 bin TL

250 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

Peugeot 308

Kredi: 200 bin TL

200 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

Elektrikli E-308

Kredi: 180 bin TL

180 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

Peugeot 3008 Active Prime ve Allure donanımları

Kredi: 180 bin TL

180 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

Peugeot 3008 GT donanımı (tüzel müşteriler)

Kredi: 250 bin TL

250 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

Peugeot 208

Kredi: 120 bin TL

120 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

Elektrikli E-208

Kredi: 140 bin TL

140 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

Peugeot 508 (tüzel müşteriler, tüm donanımlar)

Kredi: 130 bin TL

130 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

SKODA SIFIR OTOMOBİL FİYAT KAMPANYALARI

Skoda Fabia

Fiyat: 1.200.900 TL'den başlayan fiyatlar

1.200.900 TL'den başlayan fiyatlar Kredi: 250 bin TL

250 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

Skoda Scala

Fiyat: 1.248.900 TL'den başlayan fiyatlar

1.248.900 TL'den başlayan fiyatlar Kredi: 250 bin TL

250 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

Skoda Kamiq Elite ve Premium donanım seviyeleri

Kredi: 150 bin TL

150 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

Skoda Kamiq Monte Carlo versiyonu

Kredi: 250 bin TL

250 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

Skoda Octavia

Kredi: 200 bin TL

200 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

Skoda Karoq

Fiyat: 1.782.900 TL'den başlayan fiyatlar

1.782.900 TL'den başlayan fiyatlar Kredi: 150 bin TL

150 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

Skoda Kodiaq

Kredi: 500 bin TL

500 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %1.99

CHERY SIFIR OTOMOBİL FİYAT KAMPANYALARI

Chery OMODA 5

Kredi: 275 bin TL

275 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

Chery TIGGO7 PRO

Kredi: 300 bin TL

300 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

Chery TIGGO 8 PRO

Kredi: 300 bin TL

300 bin TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz: %0

BYD

Haziran ayında 50 bin TL indirimle 1 milyon 640 bin TL anahtar teslim fiyatıyla sunulan BYD ATTO 3, aynı zamanda 300 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi ile alınabiliyor.

HONDA

Honda, City modeline sahip olmak isteyenlere haziran ayında 225 bin TL indirim sunuyor. Alternatif olarak 250 bin TL'ye kadar kredilerde yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı veriyor.

MERCEDES

Mercedes-Benz, C 200 4MATIC Sedan ve C 200 4MATIC All-Terrain modellerinde "Mercedes-Benz Kasko" tercih edilmesi halinde kurumsal müşteriler 500 bin TL krediye 6 ay vadede yüzde 2,39 faizli ödeme seçeneği ile ulaşabiliyor.