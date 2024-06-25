Sıfır otomobilde cezbeden kampanya! Markalardan bayiye koşturan fiyatlar
Sıfır otomobil fiyatları artarken dünyaca ünlü otomobil markaları çeşitli kampanyalarla müşterilere cazip indirimler sunuyor ve kredi imkanları ile araç sahibi olmayı kolaylaştırıyor.
Son dönemde sıfır otomobil fiyatlarındaki ucu bucağı olmayan artışlar, araç sahibi olmak isteyenlerin hayallerini ertelemesine sebep olmakta. Ancak otomotiv markaları adeta "krizi fırsata çevirerek" müşterilerini bayilere çekmek amacıyla cazip kampanyalar gerçekleştirdi.
Birçok otomotiv markası, sıfır otomobil alımlarında uyguladıkları indirimler ile müşterilerine büyük kolaylıklar sağlıyor. Bu kampanyalar, yüksek otomobil fiyatları karşısında zorlanan müşteriler için adeta bir nefes aldırma niteliğinde oluyor.
OPEL MOKKA İLE FIAT EGEA SEDAN ARASINDA KIYASIYA YARIŞ
Sıfır otomobil fiyat kampanyalarında, Opel Mokka ile Fiat Egea Sedan arasındaki indirim yarışı dikkatleri çekiyor. Örneğin 2024 model Egea Sedan Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyonu kampanyalı olarak 1 milyon 437 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.
Bunun yanı sıra Opel Mokka 1.2 130 HP Benzin AT8 versiyon Edition donanım SUV modeli, 1 milyon 392 bin TL'den satışa koyuldu. Her iki otomobilin de sıfır fiyat listesi şöyle (25 Haziran 2024):
FIAT EGEA SEDAN EASY DONANIM FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP
- Model Yılı: 2024
- Şanzıman Tipi: Manuel
- Yakıt Tipi: Benzinli
- Fiyatı: 1.007.900 TL
- Kampanyalı Fiyatı: 969.900 TL
Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP
- Model Yılı: 2024
- Şanzıman Tipi: Manuel
- Yakıt Tipi: Dizel
- Fiyatı: 1.185.900 TL
- Kampanyalı Fiyatı: 1.143.900 TL
Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT
- Model Yılı: 2024
- Şanzıman Tipi: Otomatik
- Yakıt Tipi: Dizel
- Fiyatı: 1.353.900 TL
- Kampanyalı Fiyatı: 1.305.900 TL
Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
- Model Yılı: 2024
- Şanzıman Tipi: Otomatik
- Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
- Fiyatı: 1.447.900 TL
- Kampanyalı Fiyatı: 1.437.900 TL
OPEL MOKKA SUV FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: 1.2 130 HP Benzin AT8
- Donanımı: Edition
- Kampanyalı Fiyatı: 1.392.000 TL
Versiyonu: 1.2 130 HP Benzin AT8
- Donanımı: GS
- Fiyatı: 1.737.900 TL
Versiyonu: 1.2 130 HP Benzin AT8
- Donanımı: Ultimate
- Fiyatı: 1.825.900 TL
PEUGEOT SIFIR OTOMOBİL FİYAT KAMPANYALARI
Peugeot 2008 ve elektrikli E-2008
- Kredi: 200 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
Peugeot 408 Allure donanımı
- Kredi: 200 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
Peugeot 408 GT donanımı (tüzel müşteriler)
- Kredi: 250 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
Peugeot 308
- Kredi: 200 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
Elektrikli E-308
- Kredi: 180 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
Peugeot 3008 Active Prime ve Allure donanımları
- Kredi: 180 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
Peugeot 3008 GT donanımı (tüzel müşteriler)
- Kredi: 250 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
Peugeot 208
- Kredi: 120 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
Elektrikli E-208
- Kredi: 140 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
Peugeot 508 (tüzel müşteriler, tüm donanımlar)
- Kredi: 130 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
SKODA SIFIR OTOMOBİL FİYAT KAMPANYALARI
Skoda Fabia
- Fiyat: 1.200.900 TL'den başlayan fiyatlar
- Kredi: 250 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
Skoda Scala
- Fiyat: 1.248.900 TL'den başlayan fiyatlar
- Kredi: 250 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
Skoda Kamiq Elite ve Premium donanım seviyeleri
- Kredi: 150 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
Skoda Kamiq Monte Carlo versiyonu
- Kredi: 250 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
Skoda Octavia
- Kredi: 200 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
Skoda Karoq
- Fiyat: 1.782.900 TL'den başlayan fiyatlar
- Kredi: 150 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
Skoda Kodiaq
- Kredi: 500 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %1.99
CHERY SIFIR OTOMOBİL FİYAT KAMPANYALARI
Chery OMODA 5
- Kredi: 275 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
Chery TIGGO7 PRO
- Kredi: 300 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
Chery TIGGO 8 PRO
- Kredi: 300 bin TL
- Vade: 12 ay
- Faiz: %0
BYD
Haziran ayında 50 bin TL indirimle 1 milyon 640 bin TL anahtar teslim fiyatıyla sunulan BYD ATTO 3, aynı zamanda 300 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi ile alınabiliyor.
HONDA
Honda, City modeline sahip olmak isteyenlere haziran ayında 225 bin TL indirim sunuyor. Alternatif olarak 250 bin TL'ye kadar kredilerde yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı veriyor.
MERCEDES
Mercedes-Benz, C 200 4MATIC Sedan ve C 200 4MATIC All-Terrain modellerinde "Mercedes-Benz Kasko" tercih edilmesi halinde kurumsal müşteriler 500 bin TL krediye 6 ay vadede yüzde 2,39 faizli ödeme seçeneği ile ulaşabiliyor.