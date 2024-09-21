Sıfır telefon fiyatları yükselirken ikinci alternatifleri artıyor: Uzmanından 'IMEI' uyarısı!

21 Eylül 2024 13:53 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 13:55

Sıfır telefon fiyatlarının sürekli artması, vatandaşları ikinci el alternatiflere yönelmeye zorluyor. Endüstri Mühendisi Gökhan Taşcı, ikinci el telefon alırken dikkat edilmesi gerekenleri vurguladı. Garanti ve faturanın önemine dikkat çekti, Türkiye'den satın alınan cihazların IMEI numaraları için de önemli bir detayı gündeme getirdi.

Sürekli artan sıfır telefon fiyatları, birçok vatandaşın bütçesini zorlamaya başladı. Ekonomik zorlukların yanı sıra, yüksek fiyatlar nedeniyle sıfır telefon almak yerine ikinci el alternatiflerine yönelme isteği giderek artıyor. Ancak ikinci el telefon alımında dikkat edilmesi gereken pek çok husus var. Bu bağlamda Endüstri Mühendisi Gökhan Taşcı, ikinci el cep telefonu satın alacaklar için önemli uyarılarda bulundu.

İKİNCİ EL TELEFON ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Taşçı, alım sürecinde güven verici bir faktör olarak garanti ve faturanın çok önemli olduğuna dikkati çekti. Ayrıca cep telefonunun Türkiye'ye ait olmasının kritik bir önem taşıdığını belirten Taşçı, e-Devlet üzerinden telefonların Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) numaralarının sorgulanması gerektiğini de vurguladı.

Vatandaşlara, ikinci el telefonu satın almadan önce yetkili serviste kontrol ettirmeleri çağrısında bulunan Taşçı, cihazda yan sanayi parça kullanmanın sorun teşkil edeceğinden mutlaka orijinal parça tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Taşçı olası bir dolandırıcılık işlemine karşı da uyarıda bulundu. Telefonu almadan evvel, satıcıya IBAN'la para göndermekten kaçınılmasını söyledi.

"TÜRKİYE FATURASININ OLMASINA DİKKAT EDİN"

Gökhan Taşçı, telefonun garantisi ve faturasının, cihazın daha iyi bir durumda olduğunu gösterdiğini belirtti ve "Cihazı alırken Türkiye faturasının olmasına dikkat edin." diye konuştu. IMEI numarasını e-Devlet'ten kontrol ederek Türkiye mi yoksa yurt dışı mı olduğunun anlaşılabileceğinin altını çizen Taşçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Donanımsal olarak bakmamız gereken başlıca hususlar ise hoparlör, ekran, kamera, bataryadır. Cihazın daha önceden tamir görüp görmediği kontrol edilir ve neden tamir edildiği araştırılır. Değişen parçanın yan sanayi mi yoksa orijinal mi takıldığına dikkat edilmelidir. Yan sanayi ürünlerde yüksek bir şekilde problemler yaşanabilir."

"CİHAZI TEKNİK SERVİSTE KONTROL ETTİRİN"

Taşçı, ikinci el telefonu telefoncu yerine başka bir kişiden alacak olanlar için "Mutlaka bir yetkili servise getirmenizi öneririm" uyarısında bulundu ve teknik servis kontrolü yapılmayan cihazın satın alınmasını önermediğini sözlerine ekledi.

Bir cihazın batarya ömrünün iki yıl olduğuna dikkati çeken Taşçı, "İki yıldan fazla kullanılmış bir cihaz alınacaksa ve bataryası da değişmediyse bataryada problem yaşayabilirsiniz. İkinci el telefon alırken kandırılmamaya ve dolandırılmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Kesinlikle telefonu görmeden IBAN üzerinden para gönderip telefon alma çabalarına girmemenizi öneririm." diye konuştu.