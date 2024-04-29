Şifresi '12345' olanlar dikkat! Yeni yasa yürürlüğe girdi

29 Nisan 2024 11:03 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:06

Apple, iPhone'da yapay zeka için OpenAI ve Google'ın kapısını çaldı

Apple, iPhone'da yapay zeka için OpenAI ve Google'ın kapısını çaldı

Birleşik Krallık, gün geçtikçe artan siber saldırı riskine yeni önlem aldı. Teknolojik cihazların asgari güvenlik standartlarını karşılamasını öngören yeni bir yasa uyarınca "admin" ya da "12345" gibi zayıf şifrelerin kullanılması yasaklandı.

The Guardian'ın haberine göre Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüketicileri bilgisayar korsanlığı ve siber saldırılardan korumaya yönelik önlemlerin bugün yürürlüğe gireceği belirtildi.

Bu, diğerlerinin yanı sıra telefon, TV ve akıllı kapı zili üreticilerinin artık yasal olarak internete bağlı cihazları siber suçluların erişimine karşı korumaları ve kullanıcıların ortak şifrelerini değiştirmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Markalara, hataların ve sorunların bildirilmesi için iletişim bilgilerini yayınlama ve güvenlik güncellemelerinin zamanlaması konusunda şeffaf olma zorunluluğu getirilirken, yeni önlemlerin müşterilere ürün satın alma ve kullanma konusunda güven vermeye yardımcı olacağı belirtiliyor.

"DAHA GÜVENLİ BİR DİJİTAL DÜNYA" VURGUSU

Bilim ve Teknoloji Bakanı Jonathan Berry, yaptığı açıklamada, günlük yaşamın çevrim içi cihazlara giderek daha fazla bağımlı hale geldiğini belirtirken, internet ortamındaki tehditlerin katlanarak arttığına dikkati çekti.

Berry, dünyada bir ilk olan bu yasa sayesinde tüketicilerin kişisel gizliliklerinin, verilerinin ve mali durumlarının güvende olduğundan emin olacaklarını ve cihazlarının siber suçlulardan korunduğu konusunda içlerinin rahat olacağını ifade etti.

Berry, "Birleşik Krallık'ı dünyada çevrim içi olunabilecek en güvenli yer haline getirmeye kararlıyız ve bu yeni düzenlemeler daha güvenli bir dijital dünyaya doğru önemli bir adım anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.