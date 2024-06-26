SİHA'ların yeni pençesi: ROKETSAN'ın geliştirdiği IIR MAM-L/T’nin özellikleri belli oldu

26 Haziran 2024 20:14 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 20:23

Roketsan devler liginde! Fransa'da gövde gösterisi yaptı, en yeni teknolojilerini sergiledi

Roketsan devler liginde! Fransa'da gövde gösterisi yaptı, en yeni teknolojilerini sergiledi

Son zamanlarda ürettiği askeri teknolojilerle uluslararası piyasada söz sahibi olan Türk savunma sanayi şirketleri, insansız hava araçları, kara araçları, tank gibi devlerin yanı sıra akıllı mühimmat ve füzelerle de gücünü katlıyor.

Türkiye’nin ilk SİHA mühimmatını geliştiren Roketsan, lazer arayıcı başlığa sahip MAM-L, MAM-C ve MAM-T ürün ailesine değişik arayıcı başlıklara sahip yeni üyeler ekliyor.

TESTLERİ BAYKAR İLE TAMAMLADI

Bu kapsamda Roketsan, görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirdiği MAM-L IIR ve MAM-T IIR mühimmatının test faaliyetlerini BAYKAR ile birlikte tamamladı.

MAM-L ve MAM-T’de vurulacak hedefin SİHA operatörü veyahut harici bir dost unsur tarafından sürekli olarak lazer ile işaretlenmesi gerekirken, MAM-L IIR ve MAM-T IIR için böyle bir ihtiyaç bulunmuyor. Operatör, mühimmata ilk hedef bilgisini verdikten sonra bölgeden ayrılabiliyor veyahut hedef değişikliği gerçekleştirebiliyor.

MÜHİMMATIN ÖZELLİKLERİ

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgilere göre; lazer arayıcı başlıklı MAM-L mühimmatı 15 kilometre menzile ve 22 kilogram ağırlığa sahipken, MAM-L IIR ise 25+ kilometre menzile ve 23 kilogram ağırlığa sahip. MAM-L mühimmatı; parçacık etkili, yüksek infilaklı, anti-tank ve termobarik harp başlığı seçeneklerine sahip. MAM-L IIR’de ise parçacık etkili ve anti-tank özellikli bir çok maksatlı harp başlığı bulunuyor. MAM-L IIR’in başlıca hedef tipleri arasında; personel, ana muharebe tankı, radar anteni vb. yer hedefleri ile zırhlı araçlar bulunuyor.

MAM serisi mühimmatların en fazla patlayıcıya sahip olan üyesi MAM-T’nin lazer arayıcı başlıklı versiyonu, 30+ kilometre menzile ve 95 kilogram ağırlığa sahip. MAM-T IIR ise 96 kilogram ağırlığında ve 50+ kilometre menzili bulunuyor. MAM-T’de parçacık etkili, yüksek infilaklı ve termobarik harp başlığı seçenekleri bulunurken, MAM-T IIR ise parçacık etkili ve termobarik harp başlığı seçeneklerine sahip.

Roketsan, TV Arayıcı Başlıklı MAM serisi mühimmat için de çalışmalarını sürdürüyor. MAM serisi mühimmat, şu ana kadar 40’ı aşkın ülkeye ihraç edildi.