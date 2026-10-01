2020 yılında Mehmet Türker ve Mustafa Emrah Babur tarafından kurulan Şımart Teknoloji, altı yıllık yolculuğundaki üçüncü fabrika yapılanmasına geçiyor.

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HABERİN ÖZETİ Şımart, 5 milyon+ üretim ve 1 milyon aktif kullanıcı hedefiyle büyüyor Şımart Teknoloji, Ankara'da faaliyete geçireceği yeni fabrikasıyla üretim kapasitesini üç katına çıkarmayı ve Ar-Ge yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Şirket, Ankara'da 15.600 metrekarelik yeni bir fabrika kuruyor ve resmi açılışı 3 Ekim 2026'da yapılacak. Yeni fabrikayla üretim kapasitesi mevcut 1 milyon 635 bin adetten 5 milyon adedin üzerine çıkacak. İstihdam gücünü 80 kişiden 200 mühendislik ve yazılım kadrosuna çıkarma hedefi bulunuyor. Şirket, tüketici elektroniği (B2C), kurumsal IoT ve OEM (B2B), kamu kurumları (B2G) ve akıllı bina sistemleri (B2Construction) olmak üzere dört ana iş kolunda büyüyecek. 12 ülkeye ihracat yapan Şımart Teknoloji'nin 9'u tescilli olmak üzere 14 patent başvuru ve tescili bulunuyor.

ŞIMART TEKNOLOJİ BÜYÜMESİNİN YENİ MERKEZİNİ ANKARA’DA KURUYOR

Tüketici elektroniği, Nesnelerin İnterneti (IoT), akıllı ev teknolojileri, donanım ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Şımart Teknoloji, B2B, B2C, B2G ve B2Construction iş kollarını aynı teknoloji ve üretim altyapısı altında büyütmeye hazırlanıyor. Şirket, Ankara’daki yeni üretim tesisiyle hem tüketici ürünleri tarafındaki kapasitesini hem de kurumsal IoT ve OEM çözümleri, kamu teknolojileri ve akıllı yapı sistemlerine yönelik yetkinliklerini daha geniş bir ölçeğe taşımayı hedefliyor.

Şımart’ın bugünkü üretim ve teknoloji yapılanmasına uzanan büyüme yolculuğu 2020’de kurulan yazılım altyapısıyla başladı. Şirket, 2021’de ilk robot süpürgesi katya’yı üretirken, artan üretim ihtiyacı doğrultusunda 2023’te daha büyük bir tesise geçti. Üretim altyapısını ihtiyaçlarıyla paralel biçimde büyüten Şımart, bugün altı yıllık yolculuğunda üçüncü fabrika yapılanmasına geçerek; kalite, mühendislik, yazılım, üretim ve kabiliyetlerini yeni bir ölçeğe taşıyor.

Yeni fabrika, şirket tarafından yalnızca artan üretim talebine cevap verecek fiziksel bir kapasite yatırımı olarak değil; ürün geliştirme, kalite kontrol, otomasyon, yazılım, B2B ve OEM projeleri, kamu teknolojileri, akıllı yapı çözümleri ve kullanıcı ekosistemi hedeflerini aynı çatı altında destekleyecek stratejik bir teknoloji altyapısı olarak konumlandırılıyor.

80 ÜRÜNLÜK TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ YENİ ÜRETİM ALTYAPISIYLA BÜYÜYECEK

Toplam 15 bin 600 metrekare alana sahip yeni tesisin 10 bin 200 metrekaresi kapalı, 5 bin 400 metrekaresi ise açık alanlardan oluşuyor. Ankara’nın güçlü sanayi ekosistemi, lojistik bağlantıları ve üretim altyapısı da şirketin yeni büyüme döneminde Başkent’i stratejik merkezlerden biri haline getiriyor.

Şımart’ın büyüme hikâyesinde 2020’de yazılım altyapısının kurulması, 2021’de katya’nın üretime alınması, 2022’de katya’nın sektörün prestijli tasarım ödüllerinden A’ Design Award’da Gümüş Ödül kazanması, 2023’te daha büyük üretim tesisine geçiş ve 2024’te gerçek yaşam alanı konseptli showroomun devreye alınması öne çıkan kilometre taşlarını oluşturuyor. Bugün 80 ürüne ulaşan teknoloji ekosistemiyle faaliyet gösteren şirket, yeni üretim altyapısını bu büyümenin bir sonraki aşaması olarak konumlandırıyor.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİNDE 5 MİLYONUN ÜZERİNDE HEDEF

Yeni fabrikanın devreye alınmasıyla birlikte Şımart Teknoloji’nin mevcut yıllık 1 milyon 635 bin adetlik üretim kapasitesinin 5 milyon adedin üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Bu artış, şirketin üretim ölçeğini üç katın üzerine taşıyabilecek yeni bir kapasiteye işaret ederken; Şımart, büyümeyi yalnızca adet üzerinden değil, ürün çeşitliliği, kullanıcı deneyimi, kurumsal projeler, akıllı yapı çözümleri ve uluslararası erişimle birlikte ele alıyor.

Şımart Teknoloji, kapasite artışını yeni ürünlerin daha hızlı üretime alınması, kalite süreçlerinin güçlendirilmesi, OEM ve kurumsal projelerin ölçeklenmesi ve farklı iş kollarının daha bütünleşik bir üretim modeliyle yönetilmesi açısından önemli görüyor.

ROBOTİK SİSTEMLER VE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ KALİTE KONTROL

Yeni tesiste tam otomatik ve yarı otomatik üretim hatları, robotik kollar ve yüksek otomasyon teknolojileri kullanılacak. Üretimin farklı aşamalarının takibi ve kalite kontrol süreçlerinde yapay zekâ destekli sistemlerden yararlanılırken, operasyonların Şımart Teknoloji tarafından özel olarak geliştirilen ERP Yönetim ve Üretim Takip Sistemi üzerinden izlenmesi planlanıyor.

Şirket, bu altyapıyla üretim süreçlerini daha ölçülebilir ve izlenebilir hale getirmeyi; B2C ürünlerinden OEM projelerine, kamu çözümlerinden akıllı yapılara kadar farklı teknoloji ihtiyaçlarını ortak mühendislik ve üretim altyapısıyla desteklemeyi hedefliyor.

MUSTAFA EMRAH BABUR: TÜRKİYE’DE AKILLI OLMAYAN EV KALMAYACAK VİZYONUYLA BÜYÜYORUZ

Şımart Teknoloji CEO’su Mustafa Emrah Babur, yeni fabrikanın şirketin teknoloji ve kullanıcı ekosistemi yaklaşımındaki yerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Yeni tesisle yıllık 1 milyon 635 bin adet olan üretim kapasitemizi 5 milyon adedin üzerine taşımayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bugün 400 bin aktif kullanıcıya ulaşan ekosistemimizi 2027 yıl sonuna kadar 1 milyon aktif kullanıcıya çıkarmak istiyoruz. ‘Türkiye’de akıllı olmayan ev kalmayacak’ vizyonu bizim için yalnızca bir söylem değil; teknolojiyi ulaşılabilir hale getirerek 1 milyon haneye ulaşma hedefimizin özeti.”

Babur, şirketin ürün ve hizmet modeline ilişkin şöyle devam etti: “Şımart’ı yalnızca akıllı cihaz satan bir marka olarak görmüyoruz. B2C’de 80 ürünlük akıllı yaşam ekosistemi geliştirirken, B2B’de kurumsal IoT ve OEM çözümleri, B2G’de kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik özel teknolojiler, B2Construction’da ise birbirleriyle haberleşen ve proaktif aksiyon alabilen akıllı yaşam alanları tasarlıyoruz.”

ŞIMART DÖRT İŞ KOLUNDA BÜYÜYOR: B2B, B2C, B2G VE B2CONSTRUCTİON

B2C’de Şımart, ürünlerini dijital satış kanalları üzerinden doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Aracıları azaltan “Fabrikadan Halka” modeli erişilebilir fiyat politikasını desteklerken, robot süpürgelerden cam temizleme robotlarına, kamera ve sensörlerden akıllı yaşam çözümlerine uzanan 80 ürünlük ekosistem farklı ihtiyaçları ortak bir platformda buluşturuyor.

B2B’de şirket, IoT ve sensör teknolojileriyle standart ürünleri veri üreten, izlenebilir ve akıllı yapılara dönüştürüyor; tasarım, mühendislik ve üretimi kapsayan uçtan uca OEM hizmetleriyle farklı markalar için özel ürünler geliştiriyor.

B2G tarafında donanım ve yazılımın eş zamanlı geliştirildiği modüler teknoloji projeleri öne çıkarken;

B2Construction’da konut, ticari alan ve nitelikli gayrimenkul projelerine kablolu ve kablosuz akıllı sistemler entegre ediliyor. Sensörler, güvenlik, iklimlendirme ve enerji yönetimi yazılım ve yapay zekâ altyapısıyla bütünleştirilerek uzaktan yönetilebilen, veriyi işleyebilen ve proaktif aksiyon alabilen yapılar hedefleniyor.

80 ÜRÜNLÜK AKILLI YAŞAM EKOSİSTEMİ

Şımart’ın tüketici ekosistemi; katya serisindeki robot süpürgelerden cam temizleme robotlarına, kameralar ve sensörlerden iklimlendirme, güvenlik, aydınlatma, evcil canlılar, sağlıklı yaşam ve enerji yönetimi çözümlerine uzanıyor. Şirket, ürün sayısını artırmanın ötesinde bu cihazların ortak bir bulut altyapısında birlikte çalışmasını sağlıyor.

Farklı Şımart cihazlarının tek merkezden uzaktan yönetilebilmesini sağlayan Şımart Mobil Uygulaması Türk mühendisler tarafından geliştiriliyor. Şirketin Ankara merkezli ekipleri donanım, gömülü yazılım, robotik, sensör teknolojileri ve kullanıcı arayüzlerini bütünleşik ve kullanıcı dostu bir teknoloji mimarisi içinde geliştiriyor.

Şımart, 2027 yıl sonuna kadar 1 milyon aktif kullanıcıya ve 1 milyon haneye erişme hedefiyle kullanıcı ekosistemini büyütmeyi planlıyor.

400 BİN AKTİF KULLANICIDAN 1 MİLYON HEDEFE

Şımart’ın güncel aktif kullanıcı sayısı 400 bine ulaştı. Şirket, 2027 yıl sonuna kadar 1 milyon aktif kullanıcı hedefliyor. Büyüme stratejisinde yalnızca satış hacmi değil; ekosisteme katılan kullanıcı sayısı, bağlantılı ürün çeşitliliği ve kullanıcıların farklı Şımart ürünleriyle kurduğu ilişki de temel göstergeler arasında yer alıyor.

Perakende tarafında “Fabrikadan Halka” modelini benimseyen Şımart; Trendyol, Hepsiburada, MediaMarkt ve n11 gibi dijital satış ve teknoloji perakende kanalları üzerinden Türkiye genelinde tüketicilerle buluşuyor.

Satış sonrasında doğrudan kullanıcı ilişkisini sürdürmeyi hedefleyen şirket, “48 Saatte Çözüm Garantisi” kapsamında teknik servis ihtiyacı olan ürünleri çift yönlü ücretsiz kargoyla fabrikaya ulaştırarak hızlı çözüm modeli sunuyor.

İSTİHDAMDA HEDEF 200 KİŞİLİK EKİP

Yeni üretim tesisinin devreye alınmasıyla birlikte Şımart Teknoloji, üretim kapasitesinin yanı sıra insan kaynağını da büyütmeye hazırlanıyor. Bugün 80 kişilik ekiple faaliyet gösteren şirket, yeni dönem büyüme planı doğrultusunda çalışan sayısını 200 kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Şımart’ın yeni üretim modelinde kapasite artışının yalnızca çalışan sayısındaki artışla karşılanması yerine, nitelikli insan kaynağı ile ileri otomasyon teknolojilerinin birlikte büyütülmesi esas alınıyor. Yıllık üretim kapasitesini 1 milyon 635 bin adetten 5 milyon adedin üzerine taşımayı hedefleyen şirket; tam ve yarı otomatik üretim hatları, robotik sistemler ve yapay zekâ destekli üretim ve kalite kontrol altyapısından yararlanarak daha yüksek üretim ölçeğini daha verimli ve izlenebilir bir operasyon yapısıyla yönetmeyi planlıyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda planlanan yeni istihdamın özellikle mühendislik, yazılım, üretim teknolojileri, kalite, operasyon ve proje geliştirme alanlarında yoğunlaşması öngörülüyor. Şımart, otomasyonu insan kaynağının alternatifi olarak değil; çalışanların teknik yetkinliğini ve üretim süreçlerindeki katma değerini artıran bir unsur olarak konumlandırıyor.

Şirket böylece bir yandan tekrarlı ve yüksek hacimli üretim süreçlerini otomasyonla ölçeklendirirken, diğer yandan ürün geliştirme, IoT, donanım, yazılım, kalite ve yeni projelerde nitelikli insan kaynağını güçlendirmeyi amaçlıyor. Yeni tesisle birlikte hedeflenen yapı, daha fazla insan ile daha fazla makine kullanmak değil; doğru insan kaynağını doğru teknolojiyle buluşturarak daha yüksek üretim kapasitesi ve teknoloji geliştirme yetkinliği oluşturmak üzerine kuruluyor.

MEHMET TÜRKER: TEKNOLOJİYİ YALNIZCA ÜRÜN DEĞİL, FARKLI SEKTÖRLERE YAYILAN BİR ALTYAPI OLARAK GÖRÜYORUZ

Şımart Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Türker, Ankara’daki yeni üretim üssünün şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir aşaması olduğunu belirterek şunları söyledi: “Altı yıllık yolculuğumuzda üretim altyapımızı ihtiyaçlarımızla birlikte büyüttük, daha büyük tesislere taşıdık ve bugün üçüncü fabrika yapılanmamıza geçiyoruz. B2B, B2C, B2G ve B2Construction alanlarında geliştirdiğimiz çözümleri ortak mühendislik, yazılım ve üretim gücüyle büyütüyoruz.”

Türker, Türkiye’nin teknoloji üretim potansiyeline dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün ürünlerimizi İngiltere, Avrupa ve ABD başta olmak üzere 12 farklı ülkeye ulaştırıyoruz. Yeni tesisimizle üretim kapasitemizi büyütürken 80 ürünlük ekosistemimizi, 400 bin aktif kullanıcımızı ve farklı sektörlerdeki çözüm kabiliyetimizi de yeni bir ölçeğe taşımak istiyoruz. Türkiye’de geliştirdiğimiz teknoloji ve hizmet anlayışını daha fazla pazarda kullanıcılar ve kurumlarla buluşturmayı hedefliyoruz.”

12 ÜLKEYE ULAŞAN ULUSLARARASI OPERASYON

Şımart Teknoloji bugün İngiltere, Avrupa pazarları ve ABD başta olmak üzere 12 farklı ülkeye ürün ulaştırıyor.

Yeni fabrikanın yaratacağı üretim kapasitesi, şirketin global büyüme planlarının yanı sıra B2B/OEM ve farklı sektörlerdeki teknoloji projelerinin ölçeklenmesi açısından da önemli bir altyapı oluşturacak.

Şımart Teknoloji, önümüzdeki dönemde yeni pazarlara açılmayı, ihracat ağını genişletmeyi ve Türkiye’de geliştirdiği ürün, yazılım ve hizmet yaklaşımını daha fazla ülkedeki kullanıcı ve kurumlarla buluşturmayı hedefliyor.

ŞIMART’IN PATENT PORTFÖYÜ 14 TESCİL VE BAŞVURUYA ULAŞIYOR

Şımart Teknoloji’nin 9 tescilli patenti bulunuyor. Resmi onay aşamasındaki 2 yeni patent başvurusu ve farklı uzmanlık alanlarında tescillenmiş 3 ek patentle birlikte şirketin toplam patent tescil ve başvuru sayısı 14’e ulaşıyor.

Şirket ayrıca 5 Yerli Malı Belgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Kamu Bilişim Yetki Belgesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/TÜBİTAK onaylı Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi’ne sahip.

YENİ DÖNEM 3 EKİM’DE BAŞLAYACAK

Şımart Teknoloji’nin Ankara’daki yeni üretim tesisinin resmi açılışı 3 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Programda şirketin yeni üretim yapılanması, B2B-B2C-B2G-B2Construction faaliyet alanları, teknoloji yaklaşımı, kapasite ve istihdam hedefleri, 80 ürünlük ekosistem, 400 bin aktif kullanıcıdan 1 milyon kullanıcı hedefine uzanan büyüme planı ve uluslararası stratejisi paylaşılacak. Açılış kapsamında davetliler üretim hatları, robotik sistemler ve kalite kontrol altyapısını yerinde inceleme fırsatı bulacak.