Şimdiden tartışılmaya başlandı: WhatsApp'ın yeni tasarımı sızdırıldı

04 May 2024 17:53 - Güncelleme : 04 May 2024 17:58

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni kullanıcı arayüzünü yaygın olarak kullanıma sunmaya başladı. Güncellemeler sekmesindeki 'Durumlar' kısmına yeni bir görünüm getirecek güncelleme, yavaş yavaş herkese açılmaya başlıyor.

WhatsApp şu anda durum güncellemelerini yuvarlık bir şekilde (Instagram'da olduğu gibi) gösteriyor. Yeni sürüm bu tasarımı ortadan kaldırarak, durumların dikdörtgen şekilde sıralanmış olarak listelendiği bir arayüzü kullanıcılarla buluşturacak.

WHATSAPP DURUMLARI NASIL GÖRÜNECEK?

Bu değişikliğin en büyük avantajı, durum güncellemesinin bir 'küçük resim' olarak dikdörtgen şekilde önizlenebilmesi olacak. Bu sayede kullanıcılar, gönderiyi açmaya gerek kalmadan içeriğini küçük miktarda da olsa görebilecekler.

Ancak bu tasarımın bir de durum paylaşan kişiler açısından dezavantajı var. Zira artık durumlar açılmadan da kısmen izlenebileceği için, kullanıcılar görüntülenme sayılarında düşüş yaşayabileceklerinden endişe duyuyor.

Bununla birlikte birçok kişi, durum güncellemelerinin küçük bir yuvarlak resim olarak görüldüğü mevcut yatay düzenin kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediğini ve paylaşımlara bakmayı zahmetli hale getirdiğini belirtiyordu. WhatsApp yeni tasarımla birlikte bu endişeleri gidermeyi vaat ediyor.

YENİ ARAYÜZ WHATSAPP BETA UYGULAMASINDA

Durum güncellemeleri bölümünün yeni arayüzü, Google Play Store'dan Android için WhatsApp beta uygulamasının en son sürümünü yükleyen bazı beta test kullanıcılarının kullanımına sunuldu. Önümüzdeki haftalarda daha da fazla kişiye açılacağı bekleniyor.