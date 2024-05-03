Şimdiye kadar toplam 26.731 tane TOGG T10X teslimatı yapıldığı açıklandı

03 May 2024 21:50 - Güncelleme : 03 May 2024 21:55

2024'ün Nisan ayında en çok satılan otomobili Egea olurken elektriklilerde Togg T10X oldu

2024'ün Nisan ayında en çok satılan otomobili Egea olurken elektriklilerde Togg T10X oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından sağlanan verilere göre, TOGG'un nisan ayında gerçekleştirdiği 3.003 adet T10X teslimatıyla Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil markası olma başarısını sürdürdüğü görülüyor.

Bu rakam, TOGG'un elektrikli araç pazarındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyuyor.

TOGG T10X'in 2024 yılındaki toplam teslimat sayısı ise 7.148'e ulaştı.

2023 yılı verileriyle birlikte hesaplandığında, trafikteki TOGG T10X sayısının 26.731'e ulaştığı görülüyor.

ODMD'nin raporuna göre, TOGG mart ayında 1.319 adet T10X satışı gerçekleştirmişti.

Bu da markanın, pazardaki güçlü konumunu ve artan talebi gösteren önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.