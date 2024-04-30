Sims, NFS gibi serilerin yapımcısı EA, tüm oyunlara %95 indirim yaptı

30 Nisan 2024 18:41 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 18:42

Electronic Arts, kendi web sitesinde büyük bir indirim kampanyası başlattı. %95'e varan indirimlerle, oyuncuların ilgisini çeken birçok popüler oyunun fiyatı oldukça düştü. Detaylar haberimizde!

Electronic Arts (EA), kendi web sitesinde bulunan tüm oyunlarında %95'e varan oranlarda indirimler uyguladı.

Bu indirim kampanyası, popüler oyun serileri olan Need For Speed, Sims, Battlefield, FIFA gibi birçok oyuna da yansıdı.

Oyuncular, bu fırsatı kaçırmamak için yoğun ilgi gösteriyor.

Özellikle dolar ile satışlara başlayan Steam'e göre fiyatların çok daha ucuz olduğu belirtiliyor.

EA'nın indirim kampanyası kapsamında, Need For Speed yarış oyunu serisi, Sims simulasyon oyunu ve ek paketleri, Battlefield savaş oyunu serisi, FIFA futbol oyunları ve daha birçok popüler oyun büyük indirimlerle sunuluyor.

Bu fırsatı değerlendirmek isteyen oyuncular, EA'nın web sitesine göz atabilirler.