Sıradan evler tarihe karışıyor: Almanya'da 3D yazıcıyla saatler içinde bina diktiler

25 Aralık 2024 15:15 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:15

Almanya’nın Lünen şehrinde, 3D yazıcı teknolojisiyle inşa edilen altı daireli kamu destekli bina tamamlandı ve kiracılarını bekliyor. 1,9 milyon euroya mal olan proje, 118 saatte baskı süreci tamamlanan beton katmanlarla inşa edildi.

Bina maketleri, araç parçalarının prototipleri, kostüm aksesuarları dahil olmak üzere hemen hemen birçok ürünün üretiminde kullanılan 3D yazıcılar, son dönemde gerçek bina yapımında bile görev almaya başladı. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Lünen şehrinde, 3D yazıcıyla inşa edilen ve kamu destekli bir bina geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

İLK KİRACILAR OCAK AYINDA TAŞINACAK

Toplam altı daireden oluşan bu yapı hem uygun kira fiyatı hem de tasarımıyla beğeni topladı. Binanın dış görünüşüne baktığımızda; köşeleri yuvarlak, cephesi kaplanmamış ve betonu görülebiliyor. Beton yüzeyi düz değil, yaklaşık bir santimetre kalınlığında birkaç katmandan oluşuyor.

Joachim ve Constanze Lippmann ocak ayında buraya taşınacak ilk kiracılar arasında yer alıyor. Constanze Lippmann, "Sıra dışı şeyleri hep sevmişimdir, bu da öyle. Keşke içerisi de aynı şekilde farklı olsaydı. Örneğin banyonun da bu baskı görünümünü taşımasını isterdim" açıklamasında bulundu.

1,9 MİLYON EUROYA MAL OLDU

Altı daireli bu binanın inşaatı 1,9 milyon euroya mal oldu. NRW Eyaleti'nden alınan kamu desteği sayesinde, kira metrekare başına altı euro olarak belirlendi. Zemin kat ve birinci kat 3D beton yazıcı ile oluşturuldu. Bir nozul, duvarı defalarca geçerek her geçişte yeni bir beton katmanı ekliyor. Bu işlem toplam 118 saat sürdü, yani beş gün bile dolmadı.

Lüner Konut Kooperatifi, bu projeyi Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin yoğun desteğiyle gerçekleştirdi. Bu destek de gerekliydi, çünkü 3D yazıcıyla inşa edilen bina normal bir binadan daha pahalıya mal oldu.

Lünen Konut Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Jan Hische, "Bu yöntemin yalnızca özel yapılar için değil, aynı zamanda geleneksel konut inşaatlarında da yer bulabileceğini göstermek istedik" değerlendirmesinde bulundu.