Şirketlerde yeni tehdit: “Gölge yapay zekâ” dönemi başladı

Yapay zekâ araçları iş dünyasında verimliliği artırırken, şirketler için yeni bir güvenlik riski de ortaya çıktı. Çalışanların kurum onayı olmadan ChatGPT, Claude, NotebookLM ve benzeri araçları kullanması, “Shadow AI” yani “Gölge Yapay Zekâ” olarak adlandırılıyor.

Uzmanlara göre birçok çalışan, şirket politikalarını beklemeden kişisel hesapları üzerinden yapay zekâ araçlarını kullanıyor. Bunun temel nedeni ise daha hızlı çalışmak ve rekabette geri kalmamak. Bazı çalışanlar, saatler sürecek bir işi dakikalar içinde tamamlayabildiklerini belirtiyor.