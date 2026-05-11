Şirketlerde yeni tehdit: “Gölge yapay zekâ” dönemi başladı

Yapay zekâ araçları iş dünyasında verimliliği artırırken, şirketler için yeni bir güvenlik riski de ortaya çıktı. Çalışanların kurum onayı olmadan ChatGPT, Claude, NotebookLM ve benzeri araçları kullanması, “Shadow AI” yani “Gölge Yapay Zekâ” olarak adlandırılıyor.
Uzmanlara göre birçok çalışan, şirket politikalarını beklemeden kişisel hesapları üzerinden yapay zekâ araçlarını kullanıyor. Bunun temel nedeni ise daha hızlı çalışmak ve rekabette geri kalmamak. Bazı çalışanlar, saatler sürecek bir işi dakikalar içinde tamamlayabildiklerini belirtiyor.
Ancak bu durum, şirketlerin gizli verilerinin kontrolsüz biçimde üçüncü taraf sistemlere yüklenmesi anlamına geliyor. Finansal belgeler, müşteri kayıtları, yazılım kodları ve stratejik bilgiler farkında olmadan dış sistemlere aktarılabiliyor.
Araştırmalar, sorunun düşündüğünden çok daha yaygın olduğunu gösteriyor. Microsoft’un İngiltere’de yaptığı bir ankete göre çalışanların yüzde 71’i iş yerinde onaylanmamış yapay zekâ araçları kullandığını söylüyor. Orta ölçekli şirketlerde ise her 1.000 çalışan başına yaklaşık 200 farklı yetkisiz yapay zekâ uygulamasının kullanıldığı belirtiliyor.
Siber güvenlik uzmanları, bu süreci “binlerce küçük kesikle gelen ölüm” olarak tanımlıyor. Çünkü tek bir belge yüklemesi bile ciddi veri sızıntılarına yol açabiliyor. Daha önce Samsung Electronics ve Amazon gibi dev şirketler, çalışanların hassas verileri yapay zekâ sistemlerine yüklemesi nedeniyle önlemler almak zorunda kalmıştı.
Uzmanlara göre şirketlerin bu sorunu tamamen yasaklarla çözmesi mümkün görünmüyor. Asıl çözüm; çalışanların nasıl ve hangi verilerle yapay zekâ kullanabileceğini belirleyen net kurallar oluşturmak ve kapsamlı eğitimler vermek.