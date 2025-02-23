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 | Ömer Faruk Dogan

Sırlar ortaya çıkıyor: ABD, gizli uzay uçağı ile çekilen ilk fotoğrafı paylaştı

ABD Uzay Kuvvetleri, uzun süredir gizemini koruyan X-37B uzay uçağının yörüngede çekilmiş ilk fotoğrafını paylaştı. 4000 günden fazla süredir uzayda görev yapan bu gizli araç, gelişmiş teknolojileri test etmek ve askeri deneyler gerçekleştirmek için kullanılıyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 15:45

ABD Uzay Kuvvetleri (USSF), sır gibi saklana X-37B uzay uçağının yörüngede çekilmiş ilk fotoğrafını yayınladı. Fotoğraf, uzay uçağının üzerindeki bir kamera tarafından, Afrika kıtasının üzerinde yüksek bir irtifada yörüngede dönerken çekildi. Araç, 28 Aralık 2023'te SpaceX Falcon Heavy roketiyle fırlatıldığı yedinci görevine başladığından beri bir yıldan uzun süredir yörüngede bulunuyor.

ABD'NİN GÖKYÜZÜNDEKİ 'GİZLİ UÇAĞI'

Fotoğraf, uzay aracının detayları veya gerçekleştirdiği deneyler hakkında net bilgiler içermese de, Uzay Kuvvetleri'nin ilk kez bu gizli uçağın yörüngede çekilmiş bir görüntüsünü paylaşması açısından büyük önem taşıyor.

https://x.com/SpaceForceDoD/status/1892960033513554202

USSF tarafından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Aracın sağlık ve güvenliğini sağlamak için kullanılan yerleşik X-37B kamerası, 2024 yılında HEO'da deneyler yaparken Dünya'nın bir görüntüsünü yakalıyor. X-37B, minimum yakıt kullanarak yörüngesini güvenli bir şekilde değiştirmek için aerobraking adı verilen türünün ilk örneği bir dizi manevra gerçekleştirdi."

Görselin viral olmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları eğlenerek tepki verirken, bazı kişiler ABD Uzay Kuvvetleri'nin X-37B'nin fotoğraflarını yayınlamaya karar verdiğine göre çok daha gelişmiş bir şey inşa etmekte olduğu yorumunda bulundu.

X-37B UÇAĞI NEDİR?

ABD Uzay Kuvvetleri'nin Hızlı Yetenekler Ofisi tarafından işletilen 9 metre uzunluğunda ve 4,5 metre kanat açıklığına sahip X-37B, tahrik sistemleri, termal koruma ve otonom yeniden giriş yetenekleri dahil olmak üzere gelişmiş teknolojileri test etmek üzere tasarlandı.

Savunma Bakanlığı'na devredilmeden önce 1999 yılında NASA bünyesinde başlayan X-37B programı yedi görevi tamamladı ve birbirini izleyen her uçuş yörüngedeki süresini uzattı. Kümülatif olarak, tüm görevler boyunca uzayda 4,000 günden fazla zaman geçirmiştir.

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Sıkça Sorulan Sorular

X-37B uzay uçağı nedir?
X-37B, ABD Uzay Kuvvetleri tarafından işletilen insansız bir uzay uçağı olup, gelişmiş teknolojileri test etmek, askeri ve bilimsel deneyler gerçekleştirmek, uzayda uzun süre kalabilen otonom sistemleri geliştirmek amacıyla kullanılıyor.
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#Teknoloji
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