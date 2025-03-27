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 | Ömer Faruk Dogan

Sıtma hastalığı yeni yöntem sonrası son bulabilir! İnsan kanını sivrisinek zehrine dönüştüren ilaç keşfedildi

Bilim insanları, sıtma hastalığı ile mücadelede devrim niteliğinde yeni bir yöntem geliştirdi: İnsan kanına sivrisinekler için öldürücü olan nitisinon adlı ilacı ekleyerek sinekleri tek bir ısırıkla yok etmek mümkün hale geliyor. İngiltere'deki Liverpool Tropikal Tıp Okulu'nun yaptığı çalışmada, bu ilacı içeren kanı emen sivrisineklerin 12 saat içinde öldüğü kanıtlandı. Keşif, sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılmasını durdurmada etkili olabilir.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 10:02

Bilim insanları, sivrisinek sayılarını kontrol altına almak ve sıtmayla mücadele etmek için radikal yeni bir yöntem önerdi: İnsan kanına sivrisinekler için zehirli olan bir ilacı ekleyerek, bu kanı emen sineklerin "son öğününü" yapmalarını sağlamak.

Bahsi geçen ilaç, nitisinon adlı bir madde ve Birleşik Krallık'taki Liverpool Tropikal Tıp Okulu'ndan bir ekibin yürüttüğü kavram kanıtlama (proof-of- concept) çalışması, düşük dozlarda insan kanında bulunan bu ilacın sivrisinekler için öldürücü olabildiğini ortaya koydu. Genetik bir hastalığı tedavi etmek için nitisinon kullanan 3 kişinin kanıyla beslenen sivrisinekler, ilacı aldıktan 12 saat sonra öldü.

SITMAYLA MÜCADELEDE BU YÖNTEM KULLANILABİLİR

Science Alert'in haberine göre nitisinon, bazı nadir kalıtsal hastalıkların tedavisi için düzenleyici onay almış durumda. İlaç, belirli bir proteinin üretimini engelleyerek, insan vücudunda zararlı toksik yan ürünlerin oluşmasını azaltıyor. Ancak sivrisinekler nitisinon içeren kanı emdiğinde hızla ölüyorlar.

Araştırmacılar, sivrisinekler üzerinde nitisinon içeren kanın etkilerini test etti ve farklı dozların simüle edilmiş insan popülasyonları üzerindeki etkisini incelemek için matematiksel modeller kullandı. İlacın, özellikle sıtma taşımaya daha yatkın olan yaşlı sivrisinekler dahil, her yaştan sineği öldürmekte etkili olduğu keşfedildi.

Liverpool Tropikal Tıp Okulu'ndan Mikrobiyolog Lee R. Haines, "Araştırmamız, nitisinon kullanımının sıtma gibi böcek kaynaklı hastalıkları kontrol etmek için ümit verici bir araç olabileceğini gösteriyor. Böceklerle bulaşan hastalıkların yayılmasını durdurmanın bir yolu da hayvanların ve insanların kanını, kanla beslenen bu böcekler için zehirli hale getirmektir" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Nitisinon insan sağlığı için güvenli mi?
Nitisinon zaten nadir görülen bazı kalıtsal hastalıkların tedavisinde onaylanmış ve güvenle kullanılan bir ilaç olarak biliniyor.
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#Teknoloji
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