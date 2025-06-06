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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

Sivrisinekler bazı insanları neden daha çok ısırıyor? Sebep şaşırtıcı

Keyif kaçıran sivrisinekler, sanıldığı gibi herkese eşit davranmıyor. Bazı insanlar adeta bu minik "kan emiciler" için birer mıknatıs gibi. Peki neden? Yapılan bilimsel bir araştırmaya göre, bu özellik sizde varsa yandınız.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 11:10

Yaz akşamlarının tadını çıkarmak isterken bir anda kulağınızın dibinde vızıldayan ve kolunuzu, bacağınızı, her yerinizi ısıran sivrisinekler keyif kaçırabiliyor. Üstelik dikkat ederseniz, bu küçük canlılar ya da canavarlar (!) bazı insanlara daha çok musallat oluyor.

Peki bunun neden böyle olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bilim insanları bu sorunun peşine düştü ve çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu.

SİVRİSİNEKLER KİMİ NEDEN DAHA ÇOK ISIRIYOR?

Rockefeller Üniversitesi'nde 2022 yılında yapılan ve Cell dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, sivrisineklerin tercih ettiği kurbanları belirlemesinde ciltte bulunan bazı kimyasal bileşikler etkili oluyor.

Özellikle Aedes aegypti türü dişi sivrisineklerin, bazı insanların teninden yayılan karboksilik asitlere adeta karşı koyamadığı tespit edildi. Bu asitleri daha fazla salgılayan bireylerin, sivrisinekler için 100 kat daha çekici olduğu ortaya kondu.

Sivrisinekler bazı insanları neden daha çok ısırıyor? Sebep şaşırtıcı

KOKU HER ŞEYİN ANAHTARI

Araştırmada, katılımcıların kollarına naylon çoraplar giydirilerek cilt kokuları toplandı. Bu çoraplar daha sonra sivrisineklerin uçuştuğu alanlara yerleştirildi.

Sonuçlar şaşırtıcıydı: Bazı bireylerin kokusu, sivrisinekler için adeta bir davetiye gibiydi. Bu kişilerde karboksilik asit oranının yüksek olduğu belirlendi. Ancak bilim insanları bu kimyasalın sivrisinekler üzerinde neden bu denli etkili olduğunu henüz açıklayabilmiş değil.

Araştırma önemli bir adım olsa da, insan teninin salgıladığı kokuların oldukça karmaşık bir kimyasal karışım olduğunu vurgulamakta fayda var. Çalışmayı yürüten ekip de bunun altını çizerek, yalnızca karboksilik asit grubundaki bileşiklere odaklandıklarını, başka kokuların da etkili olabileceğini belirtti.

Eğer siz de sivrisineklerin her zaman sizi bulduğunu düşünüyorsanız, suç sizin kanınızda değil, cilt kokunuzda olabilir. Ancak şu kesinleşmiş bir gerçek; bazı insanlar sivrisinekler için gerçekten de daha "çekici".

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Sıkça Sorulan Sorular

Sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor?
Araştırmalara göre bazı insanların ciltlerinden yayılan kimyasal bileşikler, özellikle karboksilik asitler, sivrisinekler için daha çekici olabiliyor. Bu nedenle herkes aynı oranda hedef olmuyor.
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