Sızdırılan Galaxy S25+ görselleri ortalığı karıştırdı: Samsung, sorumluların gözünün yaşına bakmadı

20 Aralık 2024 10:59 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:01

Ocak ayında tanıtılacak Samsung Galaxy S25+ modeline ait sızdırılan görüntüler, şirkette büyük bir krize neden oldu. Sızıntının kaynağını tespit eden Güney Koreli teknoloji şirketi, sorumluların gözünün yaşına bakmadı.

Samsung Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S25+ modellerinin sızdırılmış görüntülerini geçtiğimiz günlerde ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass paylaşmıştı. Aynı zamanda Blass, Güney Koreli üreticinin 2025 yılındaki ilk Unpacked etkinliğini 22 Ocak'ta düzenleyeceğini gösteren bir tanıtım posterini de sızdırdı. Bu etkinlikte Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modellerinin tanıtılması bekleniyor.

GALAXY S25+ SIZINTISI, SAMSUNG ÇALIŞANLARININ BAŞINI YAKTI

Evan Blass'ın sızıntılarının ardından, Galaxy S25+ modeline ait görüntüleri paylaşan @Jukanlosreve adlı hesabın tweeti, birçok Samsung çalışanının işten çıkarılmasına sebep oldu. Söz konusu tweette paylaşılan görüntülerde, henüz tanıtılmamış cihazın bazı bölümlerinin bantlandığı görülüyordu. Bunun nedeni ise, telefonun medya kuruluşlarına sızdırılmasından sorumlu kişilerin kimliklerini tespit etmekte kullanılabilecek numaraların veya karakterlerin gizlenmesiydi.

Ancak Galaxy S25+ modelinin paylaşıldığı fotoğrafta, cihazın kimlik numarası muhtemelen sehven açık kalmıştı. Bunu fırsat bilen Samsung da hemen harekete geçerek, söz konusu numaradan cihazın görüntülerini medyaya sızdıran çalışanlarını tespit etti ve işlerine son verdi.

Telefon üreticileri veya cihaz montajı yapan firmalarda çalışanlar için bu tür sızıntılar genellikle iyi bir ek gelir kapısı olarak görülse de, şekil A'da da görülebileceği üzere çekirge bir sıçrıyor, iki sıçrıyor, üçüncüsünde yakalanıyor.

Bir başka tweet ise, @AllAboutSamsung editörü Max Jambor tarafından paylaşıldı ve Galaxy S25+ üzerindeki kimlik numaralarının, Samsung'un sızıntıyı gerçekleştiren çalışanları belirlemesine nasıl yardımcı olduğunu gözler önüne serdi. İlginç bir şekilde, bu olay Blass'ın Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S25+ görüntülerini ve Galaxy S25 serisinin duyuru tarihini sızdırmasından bir gün önce gerçekleşti.