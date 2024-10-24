Skoda'nın en güçlü Fabia modeli: Fabia Rally2 özellikleri ve fiyatı

24 Ekim 2024 09:20 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:20

Skoda, en güçlü Fabia modeli olan Fabia Rally2'yi resmen tanıttı. ABT Sportsline iş birliğiyle geliştirilen araç, 1.5 litrelik turbo benzinli motoruyla 190 beygir güç ve 290 Nm tork üretiyor. Araç sınırlı sayıda üretilecek.

Skoda, en güçlü Fabia modelini resmen tanıttı. "Fabia Rally2" adı verilen özel araç, Skoda'nın internet sitesi üzerinden tanıtıldı ve sınırlı sayıda üretilecek. Fabia RS'in halefi olarak tanıtılan Fabia Rally2, İspanya'nın S-CER yarış serisinde iki kez şampiyonluk kazanan Skoda'nın resmi pilotu José Antonio 'Cohete' Suárez'in başarılarını kutlamak amacıyla ABT Sportsline ile iş birliğiyle geliştirildi.

YENİ SKODA FABİA RALLY2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni Fabia Rally2, ABT Sportsline imzalı 1.5 litrelik turbo benzinli motordan güç alıyor. Standart gücü 150 beygirden 190 beygire yükseltilen motor, aynı zamanda 250 Nm'den 290 Nm'ye kadar çıkan bir tork değerine sahip. Bu değerler, otomobili Skoda tarihindeki en güçlü Fabia modeli haline getiriyor.

7 ileri DSG şanzıman ve 15 mm alçaltılmış sportif süspansiyonla dikkat çeken otomobil, 17 inçlik OZ Racing Superturismo jantlar ve Michelin Pilot Sport 5 lastiklerle donatıldı. Fabia Rally2, büyük arka spoyler ve mamba yeşili renk tonuyla bulunuyor. İç mekan, sportif direksiyon simidi ve koltuklara ev sahipliği yapıyor.

SADECE 100 TANE ÜRETİLDİ

Skoda Fabia Rally2, oldukça performanslı bir otomobil olsa da parası olan bile alamayabilir. Zira araçtan 100 adet üretilecek. Ayrıca yalnızca İspanya'da satışa sunulacağı belirtildi. Fiyat ise 30 bin 900 euro olarak açıklandı. Aracın piyasaya sürülmesi 2025 Mart ayında gerçekleşecek.