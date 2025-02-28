Skype kapanıyor, Microsoft resmen açıkladı: İşte yerine geçecek uygulama

İnternet çağının en popüler iletişim araçlarından biri olan Skype kapanıyor. Microsoft'un 2011 yılında satın aldığı ve zamanında MSN'in yerini alan efsanevi uygulama, Mayıs 2025 itibarıyla kullanılamayacak. Microsoft, kullanıcıların Skype yerine hangi uygulamayı kullanacağını da açıkladı.

Son dönemlerde Skype'ın geleceğiyle ilgili pek çok spekülasyon vardı. Ancak her seferinde Microsoft bir güncellemeyle uygulamayı hayatta tutmayı başarmıştı. Fakat bu kez işler farklı: Skype platformunun fişi tamamen çekiliyor.

SKYPE, MSN'İN PABUCUNU DAMA ATMIŞTI

Bir zamanlar internetin en popüler mesajlaşma servisi olan MSN Messenger, 2013 yılında kapatıldığında, kullanıcılar Skype'a geçmeye zorlanmıştı. Teknoloji devi firma, MSN'i kapatırken Skype'ı geleceğin iletişim aracı olarak lanse etmişti. Ancak Microsoft açısından kazın ayağı pek de öyle olmadı.

Özellikle FaceTime, WhatsApp ve Zoom gibi alternatiflerin yükselişi, Skype'ın eski popülerliğini kaybetmesinde en önemli etmenlerden biri oldu. Microsoft da son yıllarda Teams'e yaptığı yatırımları artırarak Skype'ı gölgede bıraktı.

SKYPE NE ZAMAN KAPANACAK?

XDA Developers'ın haberine göre, Mayıs 2025 itibarıyla Skype tamamen kapatılacak. Şirket, kullanıcıların iletişimlerine Microsoft Teams üzerinden devam etmelerini öneriyor. Kullanıcılar, 'Skype oturum aç' işlemi için kullandıkları Microsoft hesaplarıyla Teams'e giriş yaparak sohbetlerine ve aramalarına devam edebilecek.

Microsoft, Skype'ın önizleme sürümünde kullanıcılara "Mayıs ayından itibaren Skype artık kullanılamayacak. Aramalarınıza ve sohbetlerinize Teams'te devam edin" mesajını gösterdi.

SKYPE ÇAĞRILARI VE MESAJLARI NE OLACAK?

Microsoft, verilerini kaybetmek istemeyen kullanıcıların ne yapması gerektiği konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Skype tamamen kapanmadan önce Skype indir seçeneğini kullanarak sohbet geçmişinizi yedeklemenizde fayda var.

SKYPE ALTERNATİFİ UYGULAMALAR

Microsoft, kullanıcıları Teams'e yönlendirse de birçok kişi Skype alternatifi uygulamalar arıyor. İşte Skype yerine kullanabileceğiniz bazı platformlar:

Microsoft Teams

Zoom

Google Meet

WhatsApp & FaceTime

Türkiye'de engelli olsa da Discord