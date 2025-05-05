Skype'ın 21 yıllık yolculuğu son buldu: Şifreler için kritik karar

Skype için yolun sonu geldi. Microsoft'un 2011 yılında 8,5 milyar dolara satın aldığı popüler sesli iletişim uygulaması, bugün itibarıyla tamamen kapatılıyor. Yazılım devi, bu kararı "Güle güle Skype, merhaba Teams" sözleriyle duyurdu.

Microsoft'ın yapılan açıklamaya göre, Skype kimlik bilgileri artık doğrudan Microsoft Teams'te kullanılabilecek. Şirket, "Skype'ın sevilen özelliklerine Teams'te de ulaşabileceksiniz. Ücretsiz arama, mesajlaşma, toplantılar ve topluluklar sizi bekliyor" ifadeleriyle geçişin sorunsuz olacağını vurguladı.

2003'te hayatımıza giren Skype, özellikle 2000'lerin sonlarında internet üzerinden sesli ve görüntülü iletişimin öncüsüydü. Ancak son yıllarda hem bireysel hem kurumsal kullanıcıların ilgisini kaybetmişti. Microsoft da bu süreci Teams'e yönelerek yönetmeye başladı.

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Skype'ın kapatılmasıyla aynı döneme denk gelen bir diğer önemli değişiklik de Microsoft hesaplarında yaşanıyor. Şirket, yeni kullanıcılar için parolayı tamamen devre dışı bırakmaya başladı. Artık yeni Microsoft hesapları varsayılan olarak "parolasız" olacak.

Microsoft'un resmi açıklamasına göre, kullanıcılar oturum açarken geçiş anahtarları (passkey) kullanacak. Bu anahtarlar; yüz tanıma, parmak izi ya da PIN gibi biyometrik verilerle çalışıyor. Hem masaüstü hem de mobilde desteklenen sistem, özellikle kimlik avı saldırılarına karşı daha güvenli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Windows 10 ve 11 kullanıcıları için geçiş anahtarı sistemi, Windows Hello ile entegre şekilde çalışıyor. İsteyen kullanıcılar mevcut hesaplarına da bu güvenlik sistemini tanımlayabiliyor.

Uzun yıllar boyunca bilgisayarlardan cep telefonlarına kadar bir çok platformda kullanılan Skype, artık tarihin tozlu raflarındaki yerini alıyor. Yerini ise daha kurumsal, daha kapsamlı ve daha güvenli bir iletişim platformu olan Microsoft Teams alıyor.