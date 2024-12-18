Snapchat, herkesi zengin edecek yeni para kazanma programı başlattı: İşte şartları

18 Aralık 2024 15:00 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 15:00

Snapchat, içerik üreticilerinin Hikayeler ve Spotlight gönderilerinden reklam geliri elde edebileceği yeni bir para kazanma programı başlattı. Programa katılmak için kullanıcıların belirli takipçi, paylaşım ve izlenme kriterlerini karşılaması gerekiyor. İşte şartlar.

Popüler sosyal medya platformu Snapchat, Keşfet (Discover) sekmesi ve Spotlight özellikleri aracılığıyla içerik oluşturucuların para kazanabileceği yeni gelir programını duyurdu. Artık kullanıcılar, uygun Hikayeler (Stories) ve Spotlight gönderilerine yerleştirilen reklamlardan gelir elde edebilecekler.

HİKAYE VE SPOTLİGHT GELİRLERİ BİR ARADA

Snapchat, daha önce Hikaye gelirlerini ve Spotlight gelirlerini ayrı ayrı sunuyordu. Yeni programla birlikte bu iki farklı gelir modeli birleşiyor ve böylece içerik üreticileri için daha net bir gelir akışı oluşturulmuş oluyor.

Spotlight, kullanıcıların en iyi video içeriklerini paylaşabildiği bir nevi keşif akışı olarak hizmet veriyor. 2020 yılında kullanıma sunulan bu özellik, tıpkı TikTok'ta olduğu gibi, Snap kullanıcılarının platform içerisindeki eğlenceli ve viral videoları görmesini sağlıyor. Yeni programla beraber, Spotlight içeriklerinin ve Hikayelerin değeri daha da artacak.

SNAPCHAT PARA KAZANMA ŞARTLARI

Yeni para kazanma programına katılabilmek için Snapchat içerik üreticilerinin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. İşte Snap para kazanma şartları:

Takipçi sayısı: Kullanıcının en az 50 bin takipçiye sahip olması gerekiyor.

Kullanıcının en az 50 bin takipçiye sahip olması gerekiyor. Paylaşım sıklığı: Kaydedilen Hikayeler veya Spotlight'ta ayda en az 25 gönderi paylaşmanız gerekli.

Kaydedilen Hikayeler veya Spotlight'ta ayda en az 25 gönderi paylaşmanız gerekli. Son 28 günün en az 10'unda Spotlight veya Herkese Açık Hikaye paylaşmış olmanız şart.

Son 28 günde toplamda 10 milyon Snap görüntülemesi,

Spotlight'ta en az 1 milyon görüntüleme,

İçeriklerin toplamda 12 bin saat izlenmiş olması zorunlu tutuluyor.

Yeni program şu anda belli bir kullanıcı grubuyla test edilse de Snapchat, 1 Şubat 2025 itibarıyla bu programı genel kullanıma açmayı planlıyor.