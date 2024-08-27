Snapchat iPad uygulaması kullanıma sunuldu: Ama çok büyük bir sorun var!

27 Ağustos 2024 15:15 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:15

Snapchat 2011 yılında iOS için piyasaya sürüldü, ancak o zamandan beri uygulama yalnızca iPhone desteğine sahipti. iPad kullanıcıları ise yalnızca iPhone uygulamasını etrafında büyük siyah kenarlıklarla çalıştırabiliyordu. 13 yıl sonra Snapchat bu sorunu ortadan kaldırdı.

SNAPCHAT, IPAD UYGULAMASINI KULLANIMA AÇTI

iOS için Snapchat uygulamasının en son sürümü iPad desteğini etkinleştiriyor. Bu, uygulamanın artık iPadOS üzerinde tam ekran çalışacağı anlamına geliyor. Şirket güncellemenin sürüm notlarında "Hâlâ bildiğiniz ve sevdiğiniz Snapchat, ancak bu sefer büyük ekranda" diye not düştü.

Snapchat'in iPad desteğine sahip olması, uygulamanın iPadOS'ta artık tam ekranda çalışacağı, Snap çekerken kullanıcılara daha büyük bir tuval sunacağı ve 2. ve 4. sekmelerde daha fazla arkadaş listesi görmelerine olanak tanıyacağı anlamına geliyor.

Fakat 9to5Mac sitesinin haberine göre, Snapchat iPad uygulamasının çok büyük bir dezavantajı var: şimdilik yalnızca portre modunda çalışabiliyor. Uygulamayı yatay modda kullanmanın bir yolu yok. Ayrıca iPad arayüzü de bu ilk sürümde biraz hatalı görünüyor.

Bu yılın başlarında Snapchat, uygulamasına yapay zeka tabanlı birçok özellik eklemişti. Bu özellikler arasında hatırlatıcı oluşturmak ya da geri sayım başlatmak için "Yapay Zekam" (My AI) ile doğrudan sohbet etme seçeneği de yer alıyor. Kullanıcılar ayrıca yapay zeka yardımıyla Bitmoji avatarları da oluşturabiliyor.