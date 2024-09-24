Soğan soyarken artık ağlamak yok! Türk girişimci, geliştirdiği makineyle dünyayı peşine taktı

24 Eylül 2024 14:21 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 14:22

Soğan soyarken ağlamak, yemek yapanların en büyük dertlerinden bir tanesi. Türk girişimci Burhan Kum, yazılım destekli bir makineyle bu sorunu çözmek için bir makine geliştirdi. 20 kişinin soyduğu soğanı tek başına rahatlıkla soyabilen makine, yurt içi ve yurt dışından talep görüyor.

Soğan soymak, mutfakta sık karşılaşılan bir görev olmasına rağmen, birçok kişinin gözlerini yaşartan bir deneyim haline gelebiliyor. Bu durum, özellikle soğanı mutfakta sıkça kullanan kişiler ve profesyonel şefler için büyük bir zorluk olabiliyor. Çanakkale​'de yaşayan Burhan Kum, bu soruna teknolojik bir çözüm geliştirdi.

Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde yaşayan Burhan Kum, çocukluğundan beri makinelere olan tutkusunu, yazılım destekli bir soğan soyma makinesi tasarlayarak somutlaştırdı. 8 yıllık bir araştırma ve geliştirme sürecinin ardından prototipini tamamlayan Kum, şimdi seri üretime geçmiş durumda.

ÇİN YAPIMI MAKİNELERDEN İLHAM ALDI

Asıl mesleği inşaat ustalığı olan 43 yaşındaki Kum, aynı zamanda 15 yıl boyunca ürettiği yalıtım malzemeleri ile 20 ülkeye ihracat yapmış bir girişimci. Makinelerle olan ilgisi onu, endüstriyel sistemler ve seramik torna makineleri üretmeye yönlendirdi. Bir arkadaşının önerisiyle yola çıktığı soğan soyma makinesi projesinde, Çin yapımı makinelerden ilham aldı komutlarını kendisi belirleyerek, yazılımcılardan destek aldı.

Kum, uzun süren denemelerin ardından, hata durumunda uzaktan kontrol edilebilen bir makine geliştirdi. Bu sayede, bilgisayar üzerinden makinenin bulunduğu yere bağlanarak sorunları anında çözebiliyor. Makineleri hem yurt içindeki müşterilerine satıyor hem de yurt dışına ihraç ediyor.

ARKADAŞININ SOĞAN SOYMA SORUNUNU ÇÖZMEK İSTEDİ

Burhan Kum, cihazı geliştirme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, soğan soyma işinde sıkıntı yaşayan bir arkadaşının, yüksek işçi maliyetlerinden muzdarip olması sebebiyle makineyi geliştirmeye başladığını belirtti. Vatandaşların evde soğan soymak istemediğini ve fabrikalarda elle soyum yapılıp dağıtıldığını belirten Kum, "Soğan acı olduğu için göz yaşartıcı özelliğinden dolayı dağıtımı da herkes yapamıyor" diye konuştu.

20 KİŞİNİN SOYDUĞU SOĞANI ÇOK RAHAT SOYABİLİYOR

Kum, ürettikleri makinenin 1 günde 20 kişinin soyduğu soğanı çok rahat soyabildiğini ifade etti. Makinenin çok fonksiyonlu olduğunu, hızının artırılıp azaltılabildiğini ve kullanıcının isteğine göre soyum yaptığını vurgulayan Kum, "Siz diyorsunuz ki 'Ben bugün 50 kilogram soyacağım, 50 kilogram soyuyor', '5 ton soyacağım, 5 ton soyuyor." diyerek örnek verdi.

Makinenin bir bilgisayar gibi çalıştığına dikkati çeken Kum, "Motor arıza tespitleri, soğanı ne kadar hızda soyacağı, soğanın durumuna kadar her şeyi kendisi tespit ediyor. İçeride ne kadar soyulacağına siz karar veriyorsunuz. Bu makinemizden 8 adet sattık." bilgisini paylaştı.

POLONYA VE ALMANYA'DAN TALEP VAR

Atölyenin üretim kapasitesinin sınırlı olduğunun altını çizen Kum, bu kapasiteyi artırmak için çalıştığını da sözlerine ekledi. Ayrıca makineye hem yurt içinden hem de Polonya ve Almanya'dan talep olduğunu bildirdi.