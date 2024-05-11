ŞOK iPhone 15 satışına başladı! Fiyatı ağızları açık bıraktı

11 May 2024 17:17 - Güncelleme : 11 May 2024 17:18

iPhone 15 Pro Max'i bile geçti! En iyi kameralı telefon belli oldu

iPhone 15 Pro Max'i bile geçti! En iyi kameralı telefon belli oldu

ŞOK Aktüel teknoloji ürünleri arasında iPhone 15 256 GB yerleşik depolama alanına sahip modeliyle dikkatleri topladı. Apple'ın son model akıllı telefonu, şirketin sattığından binlerce lira daha ucuza ŞOK marketlerde yerini aldı.

Daha önce A101 marketler, iPhone 15 Plus 128 GB modelini yaklaşık 4500 TL'lik bir indirimle satışa sunmuştu. A101'in ardından ŞOK da harekete geçerek, iPhone 15'in 256 GB'lık versiyonunu rakibinden iki kat daha fazla indirim yaparak mağazasına ekledi.

ŞOK MARKETTE IPHONE 15 FİYATLARI

Piyasa satış fiyatları oldukça yüksek olan Apple iPhone cep telefonunun son modeli olan iPhone 15, ŞOK Aktüel kampanyası kapsamında 53 bin 599 Türk Lirası fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Acele eden şanslı alıcılar, Apple'a 62 bin 999 TL ödemek zorunda kalmayacak.

iPhone 15, 128 / 256 / 512 olmak üzere üç farklı depolama alanına sahip. Hafıza kartı desteği bulunmayan akıllı telefon, ŞOK'taki modelinde 256 GB dahili belleğe ev sahipliği yapıyor.

PLAYSTATION 5 SLIM DE SATIŞTA

ŞOK, iPhone 15 yanında PlayStation 5 Slim oyun konsolunu da satıyor. PlayStation 5'in eski sürümüne göre yüzde 30 daha ince ve hafif olan model, 21 bin 499 TL fiyat etiketiyle geliyor. Depolama özelliği 1 TB olup, "Slim" olduğundan dolayı CD girişi de bulunmuyor.