Son dakika | Bakan Uraloğlu'ndan Discord ile ilgili açıklama: Kapattık diye acayip bir memnuniyet var

09 Ekim 2024 12:21 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:56

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'a erişim engeliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu "Discord tamamen kapalı bir sistem, ailelerle birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Toplumumuzu korumak için tüm adımları atacağız. Kapattık diye acayip bir memnuniyet var. 1 hafta önce kapatsaydık bu memnuniyet muhtemelen olmayacaktı" dedi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​ AK Parti grup toplantısı öncesi Discord​'a erişim engeli ile ilgili açıklama yaptı. Uraloğlu Discord erişimine ilişkin değerlendirmesinde, "Ankara 1. Sulh ceza mahkemesinin aldığı kararla bu gece 02.10’da erişimine engel getirdik. Şunu özellikle söylemek isterim burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz sorgulama yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz." dedi.

"DISCORD IP PAYLAŞIMI REDDEDİYOR"

Birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmamış olsa belki biz bugün Discord’a erişim engeli getirdiğimiz için yasakçı zihniyetçilikle itham edilecektik ifadelerini kullanan Uraloğlu açıklamasına "Bugün bu olaylar oldu herkes kapatılmasını istiyor. Burada bütün toplum kesimleri ile birlikte hareket etmemiz lazım. Bizim giremediğimiz mecrada ne olduğunu bilemeyebiliyoruz. Discord IP adreslerini güvenlik güçlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik." sözleriyle devam etti.

"DISCORD'U KAPATTIK DİYE ACAYİP BİR MEMNUNİYET VAR"

Discord'un kapatılmasının ardından toplumdaki algıya dikkat çeken Uraloğlu, "Burada İçişleri, Adalet ve Aile bakanlıklarımızın güzel bir iş birliği var. Bazı şeyleri ancak öğrendiğinizde müdahale edebiliyorsunuz. Yoksa her şeye girip de her şeyi denetlemeye sahip değiliz. Burada Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var. Bir hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı. Burada bizlerle olan bilgi paylaşımı oldukça kıymetli. Bize gelen şikayetler üzerine biz gerekeni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

TİKTOK KAPATILACAK MI?

Tiktok'un kapatılması gündemde mi sorusuna Bakan Uraloğlu, "Toplumumuzu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız. Çok net olarak söyleyeyim hepsinin çok yakın takibindeyiz." yanıtını verdi.