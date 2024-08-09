Son dakika | Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Her an açılabilir

09 Ağustos 2024 15:56 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 16:26

BTK tarafından erişim engeli getirilen Instagram, açılacak mı? Platformun ne zaman erişime açılacağı bilinmezken engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu ifade ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Instagram'ın her an açılabileceğini belirten Bakan Uraloğlu, ufak ayrıntıların kaldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, kapatma gayretinde olmadıklarını ancak hassasiyetleri olduklarını vurguladı.

"MUTABIK KALINDIĞI ZAMAN ANINDA ERİŞİME AÇILACAK"

Bir şirketin nasıl kuralları varsa ülkenin de kuralları ve kanunları olduğunu söyleyen Bakan Ulraoğlu, "Bunları uygulamak istiyoruz. Biz esasında daha kısa çözeriz diye düşünüyordum ama şu ana kadar olmadı. Mutabık kalındığı zaman anında erişime açılacak" diye konuştu.

"BAŞKA PLATFORMUN KAPATILMASIYLA İLGİLİ BİR SÜREÇ YOK"

Çokça tartışılan diğer platformlardan biri olan Tiktok ile ilgili de konuşan Bakan Ulraoğlu, "Başka platformun kapatılmasıyla ilgili bir süreç yok" ifadelerini kullandı.

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