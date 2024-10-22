Son dakika | Roblox Türkiye için kararını açıkladı! Erişim engeli getirilmişti

22 Ekim 2024 20:07 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 20:31

Son dakika: Roblox oyun platformu Türkiye için aldığı kararı duyurdu. Çocuklara yönelik cinsel istismar ve terör propagandası gibi sebeplerle erişim engeli getirilen Roblox'un ne zaman açılacağı merak ediliyor. Devlet tarafından getirilen yaptırımın ardından Roblox ilk geri adımı attı. İşte açıklama...

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Roblox​ Türkiye​ için aldığı kararı açıkladı. Ağustos ayında Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla erişime kapatılan Roblox, getirilen yaptırımın ardından geri adım attı. Çocuklara yönelik müstehcen içerikler ve terör propagandası barındırdığı için engellenen Roblox erişim engeli​ kaldırılırsa düzenleme konusunda olumlu adımlar atacağını belirtti.

ROBLOX OFİS AÇACAK

Roblox adına yapılan açıklamada, söz konusu platformun Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğine inanıldığı belirtilerek, "Özel bir ekip işe alma planımız hazır. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Ülkenin özel ihtiyaçlarını ele almak için yetkililerle işbirliği yapmaya kararlıyız." denildi.

'Terör propagandası', 'çocuk istismarı' ve 'cinsel içerikli' paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle erişim engeli getirilen çevrim içi oyun platformu Roblox, geri adım attı. Şirket, endişeleri gidermek için Türkiye'de ofis açmak kararı aldı.

Roblox adına yapılan açıklamada, "Roblox'un, öğrenme, yaratıcılık ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Ülkenin özel ihtiyaçlarını ele almak için yetkililerle işbirliği yapmaya kararlıyız." denildi.

"ERİŞİM SAĞLANIRSA ÖZEL EKİP ALACAĞIZ"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz.”