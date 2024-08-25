Son dakika | Telegram'a şok: Pavel Durov gözaltına alındı!

25 Ağustos 2024 00:11 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 00:45

ABD'den 400’den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım! Listede Türk şirketler de var

ABD'den 400’den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım! Listede Türk şirketler de var

Son dakika haberine göre, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un gözaltına alındığı ileri sürüldü. İlk edinilen bilgilere göre, Telegram'ın kurucusu ve CEO'su olan 39 yaşındaki Rus girişimci Pavel Durov, Azerbaycan'dan gittiği Fransa'da gözaltına alındı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov'un Paris Le Bourget havaalanında gözaltına alındığı ifade edildi.

ARANANLAR LİSTESİNDE YER ALIYORDU

Fransız vatandaşlığına da sahip olan Durov, Fransa'nın arananlar listesinde yer alıyordu ve polis müdürlüğü tarafından hakkında bir talepte bulunulmuştu.

TON COİN'DE SERT DÜŞÜŞ

Gözaltı haberlerinin ardından Durov'un kurucusu olduğu TON coin hisseleri sert bir şekilde düştü. TON coin yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti.

PAVEL DUROV KİMDİR?

Pavel Durov, Rusya’nın Sankt-Peterburg şehrinde doğmuş bir girişimci ve teknoloji lideridir. Matematikçi ve bilgisayar programcısı Nikolai Durov’un küçük kardeşi olan Pavel, çocukluğunun büyük bir kısmını babası Valery Durov’un iş nedeniyle bulunduğu İtalya’da geçirdi. Ortaokulu İtalya’da tamamlayan Durov, lise ve üniversite eğitimini Rusya’da alarak 2006 yılında Sankt-Peterburg Eyalet Üniversitesi Filoloji bölümünden mezun oldu.

2006 yılı başlarında, Facebook'tan etkilenerek VKontakte'yi (şimdiki adıyla VK) kuran Pavel Durov, kısa sürede bu sosyal medya platformunun değerini 3 milyar dolardan fazla artırmayı başardı. Durov ve abisi, VK'nın gelişimine büyük katkıda bulundu ve platform, Rusya'nın en popüler sosyal medya ağlarından biri haline geldi.