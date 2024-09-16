Son kanlı ay tutulması için geri sayım başladı: Görsel şöleni kaçırmayın

16 Eylül 2024 06:00 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 06:08

Bu hafta dünya senenin son kanlı ay tutulmasını gözlemleyebilecek. Salı gecesi Dünya, Güneş ile Dolunay arasından geçecek ve ortaya çıkan görsel şölen Türkiye'den de izlenebilecek.

Dünya, 17-18 Eylül'de ay tutulmasına tanıklık edecek. 2024'ün son ay tutulması 18 Eylül saat 05.15'te başlayarak, 06.16'da sona erecek. Dolunay da16 Eylül tarihinde oluşacak. Tutulmada kanlı ay görünümü de izlenebilecek. Ay’ın kan kırmızısı renkte görülmesi Dünya'nın atmosferinden geçen tek Güneş ışığı sayesinde oluşacak. Tam Ay tutulmasının toplamda 4 saat 6 dakika süreceği, kısmı tutulmanın süresinin de 1 saati aşacağı bildirildi. Afrika ve Avrupa'nın batı kesimleri tam Ay tutulmasını görebilecek. Diğer bölgeler ise kısmi tutulmayı çıplak gözle izleyebilecek Tutulma sırasında Ay'ın yüzeyinin kan kırmızısı bir renge bürünmesi bekleniyor. Böylece "Kanlı Ay" görüntüsü ortaya çıkacak. İlgili Haberler İstanbul'da "Süper Ay Mavi Dolunay" görüntüsü mest etti Türkiye SİHA pazarında liderliğe yükseldi