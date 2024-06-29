Son Windows 11 güncellemesi, bilgisayarları çökertti

29 Haziran 2024 15:42 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 15:42

Microsoft, kısa süre önce Windows 11 ve Windows 10 için en son güvenlik dışı güncellemeleri yayınlamıştı. Her iki sürümün kullanıcıları da çeşitli faydalı düzeltmeler ile yeni özelliklere ve değişikliklere kavuşmuştu.

Ancak Windows 11 KB5039302 güncellemesini yüklemeyi düşünen kullanıcılar ciddi bir sorunla karşılaşabilir. Neowin.net'in aktardığına göre Microsoft bu güncellemenin bazı sistemlerde sonsuz yeniden başlatma sorununa yol açtığını doğruladı.

WINDOWS 11 KB5039302 GÜNCELLEMESİ SORUNLU

Resmi "Windows Sağlık Gösterge Tablosu" web sitesinde yayımlanan bir gönderiye göre, bu sorun Windows 11'in 22H2 ve 23H2 istemci sürümlerini kullanan bilgisayarları etkiliyor. CloudPC, DevBox veya Azure Sanal Masaüstü gibi yazılımlarla sanal makineler ve gömülü sanallaştırmayı kullanan kullanıcılar da bu soruna karşı savunmasız durumda.

Microsoft, bu ciddi hatanın daha fazla yayılmasını önlemek için KB5039302 güncellemesinin dağıtımını durdurdu. Şu an için bu sorunu çözmek için herhangi bir geçici çözüm ise sunulmadı. Sorunun çözülmesi için Microsoft'un yeni bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.