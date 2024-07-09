Sonunda bu da oldu! Köle gibi çalıştırılan robot dayanamayıp intihar etti
Son yıllarda robotlar her alanda insan yükünü hafifletmek için birçok alanda kullanılıyor. Ancak bu haber duyanları şaşkına çevirdi. Güney Kore'de belediye binasında çalışan robot kendini merdiven boşluğuna atarak intihar etti. Robotun intihar sebebinin diğer robotlardan daha fazla çalıştırıldığı ve aşırı iş yükü bindirildiği için olduğu belirtildi.
Indian Express'te yer alan habere göre Güney Kore'nin Gumi şehrinde belediyede alışan bir robot, diğer robotlardan daha fazla çalıştırılmasının ardından intihar etti.
Kendini bir merdiven boşluğundan aşağıya attığı belirtilen robotun intihar öncesi garip davranışlar sergilediği ve "sanki orada bir şey varmış gibi tek bir noktada daireler çizdiği'' görgü tanıkları tarafından aktarıldı.
Kaliforniya merkezli bir şirket olan Bear Robotics tarafından üretilen robotun parçaları, belediye meclisi yetkilileri tarafından hızla toplanarak analize gönderildi.
DİĞER ROBOTLARDAN DAHA KIDEMLİYDİ
Çalışan kartına sahip robotun sabah 9'dan akşam 4'e kadar çalıştığı belirtildi.
Süpervizör robot, katlar arasında kolayca dolaşabildiği hatta dışarıdan herhangi bir yardım almadan asansörü çağırabildiği aktarıldı.
Yetkililer, robotun günlük belge teslimatlarına, şehir tanıtımına yardımcı olduğu, resmi olarak belediye binasının bir parçası olduğunu söyledi.
GÜNEY KORE'DE İLK ROBOT İNTİHARI
Olay, ülke basınında ilk robot intiharı olarak manşetlere taşındı. 2023 yılının Ağustos ayında atanan Robot Süpervizör, şehirde kullanılan türünün ilk örneklerinden biriydi.
Uluslararası Robotik Federasyonu, Güney Kore'nin dünyadaki en yüksek robot yoğunluklarından birine sahip olduğunu ve her on insan çalışanına bir endüstriyel robot düştüğünü açıklıyor.
Belediye meclisinin başka bir robotu alıp almayacağı sorulduğunda, yetkili şu anda "terk edilen" Robot Süpervizör'ün yerini alacak bir plan olmadığını söyledi.