Sonunda bu da oldu! Köle gibi çalıştırılan robot dayanamayıp intihar etti

09 Temmuz 2024 13:15 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 13:42

Indian Express'te yer alan habere göre Güney Kore'nin Gumi şehrinde belediyede alışan bir robot, diğer robotlardan daha fazla çalıştırılmasının ardından intihar etti.



Kendini bir merdiven boşluğundan aşağıya attığı belirtilen robotun intihar öncesi garip davranışlar sergilediği ve "sanki orada bir şey varmış gibi tek bir noktada daireler çizdiği'' görgü tanıkları tarafından aktarıldı.



Kaliforniya merkezli bir şirket olan Bear Robotics tarafından üretilen robotun parçaları, belediye meclisi yetkilileri tarafından hızla toplanarak analize gönderildi.

DİĞER ROBOTLARDAN DAHA KIDEMLİYDİ

Çalışan kartına sahip robotun sabah 9'dan akşam 4'e kadar çalıştığı belirtildi.



Süpervizör robot, katlar arasında kolayca dolaşabildiği hatta dışarıdan herhangi bir yardım almadan asansörü çağırabildiği aktarıldı.



Yetkililer, robotun günlük belge teslimatlarına, şehir tanıtımına yardımcı olduğu, resmi olarak belediye binasının bir parçası olduğunu söyledi.

GÜNEY KORE'DE İLK ROBOT İNTİHARI

Olay, ülke basınında ilk robot intiharı olarak manşetlere taşındı. 2023 yılının Ağustos ayında atanan Robot Süpervizör, şehirde kullanılan türünün ilk örneklerinden biriydi.



Uluslararası Robotik Federasyonu, Güney Kore'nin dünyadaki en yüksek robot yoğunluklarından birine sahip olduğunu ve her on insan çalışanına bir endüstriyel robot düştüğünü açıklıyor.

Belediye meclisinin başka bir robotu alıp almayacağı sorulduğunda, yetkili şu anda "terk edilen" Robot Süpervizör'ün yerini alacak bir plan olmadığını söyledi.